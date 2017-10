OCDE: taxer Netflix «fonctionne»

Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques

Imposer la TPS ou la TVQ à des entreprises comme Netflix relève uniquement de la « volonté politique », estime le chef fiscal de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Pascal Saint-Amans. Ceux qui veulent agir peuvent le faire, et obtiennent des résultats quand ils le font.

« Si ça fonctionne ? La réponse est oui, ça fonctionne », dit en entretien avec Le Devoir le directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques. « On n’a pas encore toutes les évaluations [des pays qui obligent déjà Netflix à percevoir la taxe à la consommation], puisque c’est encore récent, mais le retour d’expérience est positif. »

M. Saint-Amans est de facto responsable à l’OCDE de la lutte contre l’optimisation fiscale faite par les géants du Web. En 2015, l’OCDE adoptait Action 1, un plan pour « relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique », dans lequel on définissait des mécanismes pour faciliter la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] pour les services intangibles.

« Le plan prévoit que la TVA doit être appliquée dans l’état de destination — là où est enregistrée la machine par laquelle se fait la transaction, rappelle M. Saint-Amans. Ces règles ont été avalisées par une centaine de pays, et la plupart d’entre eux les mettent en oeuvre parce qu’ils en ont la volonté. »

Interrogé sur la position du Canada à cet égard — selon la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, faire en sorte que la TPS soit appliquée sur les abonnements à Netflix est compliqué et reviendrait à ajouter une « nouvelle taxe pour la classe moyenne » —, Pascal Saint-Amans se garde de toute critique directe. « Je n’ai pas à me prononcer sur la volonté politique de le faire ou pas », dit-il avant de réitérer que, « sur le plan technique », les pays peuvent agir.

Les propos de M. Saint-Amans font écho à ceux du sous-ministre de Mme Joly révélés par Le Devoir il y a dix jours. Dans une note d’information destinée à la ministre, son plus haut fonctionnaire lui faisait remarquer en 2016 que des dizaines de pays obligent les géants du Web à percevoir les taxes de vente sur les produits qu’ils offrent. Ne pas le faire crée une iniquité qui désavantage les fournisseurs de services canadiens, écrivait alors Graham Flack.

Dans la foulée de la décision d’Ottawa de ne pas demander à Netflix de percevoir la TPS, le gouvernement du Québec a pour sa part indiqué qu’il entendait aller de l’avant de son côté pour faire en sorte que la TVQ soit perçue par Netflix et autres compagnies du même acabit.

Impôt

Pour Pascal Saint-Amans, la question de la taxation des services ne doit pas en cacher une potentiellement plus importante : celle de l’incapacité des États à imposer les profits de ces entreprises.

« C’est un dossier beaucoup plus compliqué, reconnaît-il. Il y a deux enjeux : celui de la planification fiscale par les entreprises, notamment technologiques [qui cherchent à payer le moins d’impôt possible]. Et celui des règles internationales qui ne sont pas adaptées à une situation où on peut faire beaucoup de business et de profits dans une juridiction sans avoir de présence physique. »

L’OCDE présentera en avril un rapport sur le sujet. « C’est complexe, mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut rien faire », dit-il.