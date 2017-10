Des données sur… les métadonnées

Un retard à combler : le secteur de la culture au Québec « utilise encore peu à ce jour les métadonnées [numériques] relatives aux produits et aux contenus culturels », conclut un document qui dresse un état des lieux de la question — et qui démystifie ce monde en apparence obscure. Or, ces informations ont un grand potentiel en tant « qu’outil de mesure de la consommation des contenus culturels et de rémunération des créateurs et des entreprises qui en détiennent les droits d’auteur », rappelle la publication de l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec, qui s’inscrit dans la foulée du Plan culturel numérique du Québec. En février dernier, l’Observatoire dénonçait la difficulté d’accéder à des métadonnées souvent contrôlées par des entreprises privées, ce qui nuit à sa capacité de bien décoder les habitudes culturelles des Québécois.