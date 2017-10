Lire Québec rassemblera les textes d’une vingtaine d’auteurs d’ici ayant écrit sur Québec

On l’a louangée mille fois déjà. On a chanté son architecture et ses points de vue sur le fleuve, sa lumière, les mêmes qualités qui n’échappent pas au regard aguerri du touriste. « Écrire Québec », c’est le thème retenu pour le huitième festival Québec en toutes lettres ; l’événement Lire Québec, piloté par Lorraine Côté et Bernard Gilbert, s’inscrit de plain-pied dans cette thématique.

Québec a eu il y a moins de dix ans, lors des célébrations entourant son 400e anniversaire, une occasion de se mettre en valeur. Faut-il la célébrer une fois de plus, cette ville où il fait bon promener ses yeux, la même qui par ailleurs continue de frapper ici et là les palmarès mondiaux des plus belles destinations voyage ? « Mais Québec est aussi une ville contemporaine et dynamique, tournée vers l’avenir », intervient Gilbert, à la barre littéraire de la soirée qui, dans le riche décor de la chapelle du Musée de l’Amérique francophone, rassemblera les textes d’une vingtaine d’auteurs ayant écrit sur cette ville amie des Kodak.

« Si on était juste une ville-musée, on n’aurait pas un taux de chômage à 4 ou 5 %, on n’aurait pas une vie culturelle aussi dynamique et foisonnante », continue celui qui dirige son dernier festival, lui qui passera avec la nouvelle année à la direction générale du Diamant, et qui laisse derrière un festival désormais bien implanté dans les automnes de la capitale.

Faire oeuvre utile

D’un point de vue littéraire, il faut remonter à 1995 pour trouver pareil rassemblement de plumes, alors que Les écrivains dans la ville (L’instant même), sous la direction de Gilles Pellerin, offrait un portrait substantiel de Québec. Dans un geste similaire, Lire Québec souhaite faire oeuvre utile, notamment en remettant sur le devant de la scène des jalons de notre littérature : « Arthur Buies, il y a probablement beaucoup de monde qui ont oublié qu’il existait… » rappelle Côté, qui supervise la mise en lecture. Idem pour Octave Crémazie, qui perdait sa circonscription en mars dernier. « Et Roger Lemelin, c’est un tel souffle ! »

Des noms plus familiers, d’autres moins ; des plus anciens et des plus récents, de Champlain à Hébert et d’Alain Beaulieu à Hélène Matte, évoque Lorraine Côté, qui s’est adjoint pour l’occasion les voix de Marie-Thérèse Fortin, de Webster et de Jacques Leblanc, par exemple, dans une soirée qui alliera slam, chanson et théâtre.

L’histoire, évidemment sera conviée : « Avec Baillargé, on parle de la nouvelle ville éclairée à l’électricité, et de comment il était extraordinaire d’envoyer tous les égouts dans la rivière… On rappelle les événements du printemps 1918, lorsque quatre personnes ont été assassinées par l’armée canadienne, et plus tard la rue Saint-Joseph qui commence à se gentrifier, on a essayé de nettoyer la ville et de faire partir les jeunes prostituées… »

Éviter le ringard

Les créateurs auront pour souci de donner de Québec une image « beaucoup plus contemporaine, moins cliché, moins fondée sur des archétypes ». « C’est clair qu’une soirée comme celle-là, c’est la soirée du festival qui est possiblement la plus consensuelle. Oui, on va aller un peu se flatter la bedaine et dire qu’on a une belle ville sur laquelle des grands écrivains d’ici et d’ailleurs ont écrit des choses magnifiques », concède-t-il, alors que passent derrière les esprits de Camus et Lovecraft qui ont loué Québec, et celui de Dickens qui y a vu la plus pittoresque des villes d’Amérique.

« Oui, on va aller se satisfaire d’une soirée où on va aller se faire bercer par des textes sur une ville que la majorité des participants trouvent belle et apprécient, dans laquelle ils aiment vivre, mais on ne le fera pas dans l’esprit de la “vieille capitale”, dit Gilbert, ouvertement allergique à cette expression. « Je pense pas que ça va être une soirée ringarde… », renchérit Côté.

« J’ai aucune gêne à le dire, conclut pour sa part le directeur littéraire : pour moi, c’est un peu comme la soirée feel good du festival. »