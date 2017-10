Hillary Clinton à Montréal lundi pour la promotion de son livre

Montréal accueillera lundi soir l’ex-candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton. L’ancienne secrétaire d’État poursuit sa tournée de promotion de son livre What Happened, dont le titre français est Ça s’est passé comme ça. Elle y décrit ses réflexions et les sentiments qu’elle a vécus tout au long de la dernière campagne présidentielle. Mme Clinton sera interviewée par Caroline Codsi, présidente et fondatrice de « La gouvernance au féminin ».