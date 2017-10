«Suite n°3», une multitude de sons indésirables collectés à travers l’Europe

Le baryton québécois Laurent Deleuil a prêté sa voix au projet sonore Suite no3 du collectif l’Encyclopédie de la parole qui met en musique une multitude de sons indésirables — discours scandaleux, sermon intégriste, publicité exaspérante, témoignage gore — collectés à travers l’Europe.

Quel est le point commun entre le discours antimigrants d’une députée hongroise au Parlement européen et la vidéo d’une youtubeuse espagnole nous racontant son interminable liste de courses ? Entre la note d’information sur les précautions à prendre en cas d’attaque terroriste rédigée par le ministère de l’Intérieur français et la harangue de l’entraîneur national bulgare de gymnastique rythmique ? Aucun. Ces documents ne possèdent pas de correspondance au niveau du sens. En revanche, ils constituent une série de sons que l’on ne veut pas entendre. Voilà le critère principal — en plus du fait que tous ces sons émanent d’un pays européen — qui a aiguillé l’Encyclopédie de la parole dans ce nouveau spectacle, Suite n° 3, profilé pour deux comédiens-chanteurs et un pianiste, créé au Théâtre Garonne de Toulouse le 10 octobre et qui va voyager à Paris, espace Pierre-Cardin (lieu de transhumance du Théâtre de la Ville), dans le cadre du Festival d’automne.

Depuis une dizaine d’années, le collectif fondé par Joris Lacoste collecte des documents sonores et les classe sur sa plateforme Internet selon une nomenclature originale. Comme « Projections » — « Phénomène par lequel une parole s’adresse à un interlocuteur absent », où l’on trouve des messages laissés sur des répondeurs téléphoniques, des extraits de chansons… — ou encore « Choralités » — « Propriété d’une parole dite à plusieurs » à piocher dans des conversations enregistrées, des émissions de radio… Il y a en tout une vingtaine d’entrées pour trier tous ces sons. Les mises en scène de certains de ces documents constituent ensuite des spectacles chorals. Il y a des pièces sonores, des conférences, il y a eu le solo Parlement et il y a les Suite, où des comédiens réinterprètent fidèlement le contenu de certaines capsules sonores dont l’agencement et le collage dessinent une dramaturgie, et constituent à eux seuls une mise en scène. Grâce à la reproduction en direct, Lacoste et sa bande nous donnent ainsi à entendre différemment ce dans quoi nos oreilles baignent à longueur de journée.

Les deux premières Suite étaient consacrées aux babils et aux discours performatifs, « qui agissaient », comme l’explique Joris Lacoste. Pour ce troisième opus, les artistes ont focalisé leur recherche sur « ce qu’on ne veut pas entendre » à l’échelle européenne. Avec une parole diluée : le metteur en scène de 44 ans a sollicité le compositeur Pierre-Yves Macé pour mettre en musique les 26 pastilles sonores (dans 24 « langues », du russe au néerlandais, en passant par le lituanien, le suomi ou le luxembourgeois — du français avec accent).

Les documents sonores n’ont pas été débusqués par Joris Lacoste. Leur collecte a nécessité l’intervention d’une vingtaine de correspondants européens. Chacun a proposé quelques sons, piochés à la radio, à la télé, sur YouTube, typiques de ce qu’il n’avait pas envie d’entendre dans son pays. « Certains documents sont ultra-célèbres, d’autres sont confidentiels. » Les comédiens n’ont pas interféré dans le choix final, lequel est revenu à Lacoste, accompagné de Macé. À deux, ils ont tramé la dramaturgie, scénaristique et musicale. L’ensemble ne s’est pas construit à froid, mais au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux documents. « Certains sons, notamment l’ouverture et la fermeture du spectacle, étaient évidents. Nous avons posé quelques jalons, notamment le long passage au Parlement grec [où la démocratie est assez malmenée], et avons assemblé les documents en cours de collecte dans un dialogue permanent entre nous, explique Lacoste, sur des questions de sujets, mais aussi de rythmes et de styles musicaux. »

Au hasard des horreurs

Les expériences visant à faire ressortir la mélodie de la parole sont aussi anciennes que la musique et le langage. Durant l’Antiquité, le rythme du vers induit une mélodie. Pendant la période baroque se cristallise le parlar cantando, déclamation parlée-chantée faisant office de récitatif. À la fin du XIXe, dans l’Or du Rhin, Wagner intégrait le rire des ondines à sa partition. Au début du XXe, on peut considérer que le Pelléas et Mélisande de Debussy recherche une mélodie du langage. Et plus récemment, Zappa gonfle légèrement des phrases parlées pour les musicaliser dans des titres comme The Dangerous Kitchen. « Au départ, on a transcrit tous les documents sur partition. Nous y avons ensuite rajouté les accents, les glissando. On ne s’en rend pas forcément compte, mais les intervalles peuvent être très grands quand on parle, de l’ordre de la 9e ou de la 10e », soit plus d’une octave, explique Pierre-Yves Macé.

Le compositeur a ensuite écrit 26 petites pièces pour piano. Certaines illustrent la parole, voire l’harmonisent dans le cas d’un discours de campagne électorale maltais, où la voix du récitant est tellement proche d’une mélodie que le texte est considéré comme une chanson. Certaines détournent le propos, d’autres sont bruitistes, atonales, percussives… Le piano à queue s’imposant au centre de la scénographie épurée (rideau et sol blanc, basta) est quelquefois préparé, en direct, entre les morceaux, par le pianiste ou les comédiens. Ils y glissent des tampons de Patafix (pastilles adhésives) pour modifier les notes, frottent les cordes avec une carte ou l’ongle, façon harpe, les assourdissent avec la paume de la main, y jettent des balles de ping-pong… Les ambiances sonores sont extrêmement diverses. « C’est la force de Macé, souligne le pianiste Denis Chouillet. Il a réussi à écrire une partition polystylistique et unitaire à la fois. On n’a jamais l’impression d’être dans l’exercice de style. »

« La difficulté, c’était de parvenir à faire écouter ces sons qu’on n’a justement pas envie d’entendre, explique Joris Lacoste. Il y a une relation paradoxale ou contradictoire entre l’adhésion que produisent la musique et ce qui est dit. » À côté des sermons d’imams intégristes appelant à transformer la Belgique en État islamique « pour qu’il n’y ait plus de problèmes » ou d’une star de la télé-réalité portugaise insultant une mendiante et lui intimant l’ordre de dégager, en passant par des violences policières en Estonie, il y a aussi des contenus inclassables tout aussi atroces, comme ce témoignage clinique d’un Irlandais qui s’est coupé la main avec une machine de son invention mais n’y a pas complètement réussi et a donc dû sectionner deux nerfs et une artère pour se désencombrer totalement de cet appendice qui le gênait. « On voulait s’intéresser aux effets de la parole sur nous. Comment la mise en musique pouvait modifier notre perception. On ne sait vraiment pas comment se situer par rapport à certains documents. Leur sens est clair, mais il faut développer des stratégies pour pouvoir tout entendre », explique Lacoste, pour qui la forme raconte aussi quelque chose. De fait, on est doublement choqué : par ce que l’on écoute, mais aussi par ce qui ne nous a pas émus, comme si notre indignation était mithridatisée.

Où s’arrêter ? Si la forme ici est à privilégier, que faire entendre ? Qu’occulter ? Laisser résonner un discours haineux, n’est-ce pas aussi en faire la publicité ? Pour Lacoste et Macé, ces sons, « de toute façon on les entend ». Le duo n’a pas construit un spectacle à valeur démonstrative. « On ne s’est pas posé la question de la sélection en termes de sujets. On ne s’est pas franchement censurés — bien qu’on ait évité de parler de torture par exemple —, mais on ne s’est pas non plus dit qu’il fallait absolument évoquer les arguments des antiavortement. » Le spectacle avance donc au hasard des horreurs, dans un cirque blanc européen où viennent s’échouer toutes les monstruosités, y compris les plus vides. Un écran en hauteur explique le contexte des prochains cartons, comme l’intitulé d’un chapitre de livre. Souvent le public rit en découvrant ces cartouches, par exemple « Méditation thérapeutique — Zagreb, 2013 », spéculant sur l’humour du document sonore à venir. Mais il peut aussi finir passablement écoeuré, se demandant ce qui va bien pouvoir lui tomber ensuite sur le coin du tympan.

Alphabet phonétique

Les héros de cette Suite sont les deux comédiens… qui sont avant tout des chanteurs, ce qui leur permet de pousser de gracieuses pointes vocales. Le Québécois Laurent Deleuil, baryton, costume gris, a notamment collaboré avec l’Opéra du Rhin et l’Opéra-Comique. Et l’Italienne Bianca Iannuzzi, robe rouge, se définit comme chanteuse-performeuse. Tous deux ont mâché la partition pendant des semaines et se sont perfectionnés non dans les langues étrangères, mais dans leur restitution. « J’ai passé trois fois une heure et demie avec une Hongroise pour comprendre la prononciation de deux minutes de sa langue », avoue Iannuzzi. « J’ai découvert que le portugais et le québécois étaient très similaires », s’enthousiasme Deleuil, qui utilise l’alphabet phonétique pour mémoriser ses parties.

Ce qui pourrait ressembler à de la banale lecture de texte devient entre leurs langues une performance ardue : ils passent d’un pays et d’une diction à l’autre comme qui rigole, sans pupitre, participent à la musique (percussions) et mine de rien incarnent ces voix. En sortant de scène, ils sont vannés. Ils ont aidé les spectateurs à goûter « la crème de l’horrible européen » et ont donné corps avec une certaine distanciation à des personnages qu’on ne voulait pas non plus voir. La difficulté qu’évoquait Lacoste pour en quelque sorte faire passer la pilule, c’est en grande partie eux qui l’assument et la résolvent.