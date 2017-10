La lutte, c’est arrangé? Ouain, pis?

Nous avions toutes les raisons de croire que Mathieu Poulin est un homme intelligent et cultivé, employant ses temps libres à la contemplation ainsi qu’à la fréquentation de livres anciens. Et pourtant.

« Chaque fois que j’affirme à quelqu’un avoir développé, à 32 ans, un vif intérêt pour la lutte professionnelle, j’ai droit à la même réaction : un mélange d’amusement, d’incompréhension, de malaise et de fausse curiosité », écrit le professeur de littérature au cégep et romancier (Des explosions, 2015) dans « L’art de lutte », énième preuve que nos intellectuels ne sont plus ce qu’ils étaient (tant mieux). Avec un juste mélange d’humour et de science, ce texte tiré du collectif Des nouvelles nouvelles de Ta Mère (Éditions de Ta Mère, 2016) jette les bases « d’une méthodologie permettant l’étude narrative de la lutte ». Rien de moins.

L’écrivain souffrirait-il d’une sévère commotion cérébrale, subie à la suite d’un brutal marteau-pilon ? Pas du tout, se démène-t-il à démontrer dans cet enthousiasmant plaidoyer pour une reconnaissance de la lutte en tant que forme d’art à part entière. Rien de moins (bis).

« Est-ce qu’il le sait, Mathieu, que c’est arrangé, la lutte ? » s’exclameront sans doute à ce stade-ci certains adversaires du bon plaisir ? Bien sûr que oui, vous répondra-t-il. Même l’hégémonique WWE ne se cache plus de la nature fictionnelle de ses galas et de ses émissions qui, plus que jamais dans l’histoire de ce divertissement né de la fesse gauche du monde du carnaval, s’adosse à la réalité afin d’édifier ses scénarios. C’est un authentique roman à clé qu’écrivent avec leur corps les superstars québécoises de la WWE Kevin Owens et Sami Zayn, amis dans le vestiaire, mais souvent ennemis entre les câbles.

« Cette nouvelle ambiguïté que crée volontairement la WWE en intégrant plus que jamais des histoires réelles à ses scénarios, et en alimentant cette ambiguïté grâce aux réseaux sociaux, c’est ce qu’il y a de plus le fun dans la lutte d’aujourd’hui. Le fan, lui, grâce à Internet, n’a jamais été mieux équipé pour connaître toutes les rumeurs de coulisses et mesurer le fossé entre ce qui se passe dans la vie et à l’écran », explique Poulin, qui collabore au balado de lutte de RDS Le petit paquet, et qui signe des billets sur le site Web Balle Courbe.

« Cette tension entre la réalité et la fiction me fascine dans toutes les formes d’arts, et la lutte est présentement celle qui brouille cette frontière de la manière la plus captivante », poursuit celui qui évoque le père de l’autofiction Serge Doubrovsky dans « L’art de la lutte », et qui situe la machine à récits de la WWE quelque part entre le postmodernisme du défunt écrivain américain David Foster Wallace et les feuilletons télévisuels de Fabienne Larouche.

Fan de lutte et fier de l’être

Avouer sa fascination pour les colosses en maillot de la WWE aura longtemps équivalu à admettre ne pas savoir laisser derrière soi son adolescence. « Mais ça change », assure l’humoriste et journaliste sportif Kevin Raphaël. « Le fan de lutte, ce n’est plus du tout le traditionnel fils à maman qui passe la journée derrière son ordi au sous-sol », insiste celui dont la coolitude ne souffre pas, au contraire, des t-shirts de Ric Flair (une icône de la lutte) qu’il arbore à l’émission pour ados ALT, diffusée à VRAK.

Kevin Raphaël coanimait mercredi à TVA Sports le premier épisode en français (depuis 1999) de Raw, locomotive télévisuelle des produits de la WWE. À ses côtés : Pat Laprade, parmi les figures ayant le plus contribué au Québec à sortir de la ringardise la lutte (son nom figure sur plusieurs livres, dont une biographie de Maurice « Mad Dog » Vachon parue chez Libre Expression). RDS 2 présentera quant à elle chaque semaine dès le 22 octobre 120 minutes consacrées à la fois à la fédération américaine Ring of Honor et à la montréalaise International Wrestling Syndicate.

Que la culture populaire américaine n’ait jamais été aussi perméable qu’en 2017 aux héros de la WWE aura sans doute participé à transformer le regard du vaste public sur ce sport-spectacle, suggère Raphaël. Autorisés à laisser leur personnage dans leur loge, plusieurs lutteurs comptent désormais parmi les invités de choix de talk-show américains de fin de soirée. « Les gens en général sourcillent moins quand tu dis que t’es fan de lutte, parce qu’ils savent de quoi tu parles. Ils ont vu John Cena, David Bautista et, surtout, The Rock [Dwayne Johnson], au cinéma. »

La lutte à l’université ?

En s’inscrivant au doctorat en sémiologie, Jean-Michel Berthiaume espérait pouvoir réfléchir à la lutte professionnelle. L’absence de littérature sur le sujet le contraindra à revoir ses plans. Il fonde en 2012, afin de combler ce vide discursif, Putes de lutte, une émission ludico-pédagogique diffusée à CHOQ.ca, la radio de l’UQAM.

« C’est un objet universitaire pertinent, la lutte, dans la mesure où elle propose une narration au même titre qu’un roman ou une émission de télé. La lutte est très intéressante à la lumière de certaines idées populaires actuellement dans le milieu universitaire, comme la notion de communauté interprétative de Stanley Fish, qui veut que le sens d’une oeuvre émerge de la communauté des gens qui la lisent », fait valoir le coordonateur de la revue Pop-en-Stock. Aux États-Unis, la Professional Wrestling Studies Association regroupe une dizaine de chercheurs d’autant d’universités autour de questions émanant du ring.

« Les médias ont maintenant beaucoup cette volonté de faire interagir le public avec leur contenu, et la lutte a toujours accompli ça », signale par ailleurs Berthiaume. « La lutte écoute ce que lui dit l’actualité sociopolitique, et se transforme sous son influence, mais elle écoute aussi les réactions des spectateurs, qui transforment le match et l’histoire en cours. L’idée de communication et d’écoute y est prépondérante. »

Il ne s’agit donc plus d’aimer la lutte, même si c’est arrangé, mais bien parce que c’est arrangé. La lutte cristallise « quelque chose de fondamental dans notre rapport au “véritable” sport. Car après tout, ce que l’on recherche, lorsque l’on consomme des sports, ce n’est pas tant d’être impressionné par les performances athlétiques en tant que telles, mais bien d’être happé par les histoires que les matchs racontent et celles [surtout] qu’ils permettent de raconter », conclut Mathieu Poulin dans « L’art de la lutte », au sujet de cette soif inextinguible de récits que tente d’apaiser tout sportif de salon. Voilà un argument face auquel nous ne pouvons que taper trois fois sur le matelas, afin de lui concéder la victoire.