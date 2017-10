Consultations sur le racisme en arts

Diversité artistique Montréal (DAM) mènera une consultation sur la discrimination et le racisme systémique dans les milieux artistique et culturel, à la demande de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Les consultations, qui incluront vraisemblablement des témoignages de préjudice ainsi que l’audition de citoyens, se tiendront du 3 au 8 novembre. L’appel à participation est lancé, et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 octobre, àdiversiteartistique.org/fr/activites/consultation.