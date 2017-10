Le prix Alvine-Bélisle au duo Britt-Arsenault

Leur beau et poignant Louis parmi les spectres (La Pastèque) a valu à Fanny Britt et Isabelle Arsenault le prix Alvine-Bélisle. Le duo derrière Jane, le renard et moi y aborde encore des questions difficiles, explorant cette fois les notions de courage et de résilience à travers la figure tourmentée de Louis, un garçon dont le père souffre d’alcoolisme. Décerné par l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation au meilleur livre jeunesse, ce prix rend hommage à la bibliothécaire québécoise Alvine Bélisle.