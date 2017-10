Attraction Images et Bristow Global Media s’allient

La fiction sera au coeur des échanges nourris que la boîte québécoise de production de contenus télévisuels, cinématographiques et numériques Attraction Images entend développer avec le leader canadien Bristow Global Media inc. (BGM). Ensemble, en vertu de cette nouvelle alliance, les deux poids lourds entendent développer des séries de fiction pour les marchés canadiens-anglais et internationaux. Trois projets sont déjà dans leurs cartons, projets dont les grandes lignes seront dévoilées dans les prochains mois.