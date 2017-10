La police britannique élargit son enquête sur Harvey Weinstein

Photo: Arthur Mola Invision / Associated Press

Londres — La police britannique a élargi son enquête sur le producteur américain Harvey Weinstein pour y inclure trois agressions sexuelles présumées commises contre une deuxième femme, a affirmé dimanche l’agence de presse britannique Press Association.

La Metropolitan Police avait ouvert une enquête après avoir reçu mercredi un rapport de la police de Merseyside (région de Liverpool) sur une agression sexuelle contre une femme qui aurait été commise par un homme dans l’ouest de Londres à la fin des années 1980. « Le 14 octobre, d’autres accusations ont été portées contre cet homme », a-t-elle indiqué dans un communiqué transmis à l’AFP.

Elle a toutefois refusé de confirmer l’identité de la personne visée, celle-ci n’ayant pas été inculpée. « Cet homme aurait agressé sexuellement une [deuxième] femme à Westminster en 2010 et 2011, ainsi qu’à Camden en 2015 », a ajouté la police, précisant qu’« aucune arrestation n’a été effectuée à ce stade ».

Le président français, Emmanuel Macron, a indiqué, de son côté, que des démarches avaient été amorcées en vue de retirer la Légion d’honneur au producteur américain accusé de viols, d’agressions ou de harcèlement sexuels.

Dans la foulée de cette affaire, des centaines de Françaises ont pris d’assaut Twitter pour dénoncer le harcèlement et les agressions sexuelles sous le mot-clic #BalanceTonPorc. L’initiative, qui rappelle le mouvement #AgressionNonDénoncée au Québec en 2014, a été lancée par la journaliste Sandra Muller, qui a elle-même été victime de harcèlement en milieu de travail.

avec Le Devoir