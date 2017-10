Un gant de Michael Jackson et un prix MTV de Nirvana mis aux enchères

Los Angeles — Un gant blanc que Michael Jackson a porté en tournée en 1981 est l’un des articles qui seront mis aux enchères lors d’une vente de souvenirs de la musique pop le mois prochain. La maison Julien’s Auctions indique que ce gant pour la main droite et recouvert de faux diamants que le populaire chanteur a porté lors de sa tournée Triumph devrait rapporter entre 60 000 $US et 80 000 $US. Une veste en cuir à glissière rouge que Michael Jackson a portée en tournée en 1987 est aussi mise aux enchères. Les vendeurs s’attendent à obtenir de 20 000 $US à 40 000 $US pour le vêtement. Le prix MTV Video Music Awards de 1992 remporté par Nirvana pour sa vidéo Smells Like Teen Spirit est un autre des articles présentés à la vente. La maison estime qu’il pourrait être adjugé pour 50 000 $US ou 70 000 $US. Les autres articles offerts lors de cette vente aux enchères qui se tiendra le 4 novembre à Los Angeles comprennent des lunettes de soleil d’Elvis Presley, l’une des guitares de Prince et une chemise portée sur scène par Jimi Hendrix.