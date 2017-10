L’illustrateur québécois Francis Back est décédé. Il avait 58 ans. Les détails sur les circonstances de sa mort n’ont pas encore été communiqués.

Créateur au trait fin et assuré, spécialiste des reconstitutions en images de sujets historiques, il a mis son talent à de multiples usages dans les illustrations de livres, mais aussi pour les musées, les parcs nationaux, la télévision et le cinéma, ici comme ailleurs dans le monde. Il enseignait souvent son art en Asie.

Né en 1959 à Montréal, Francis Back était le fils de Frédéric Back (1924-2013), lui-même mégavedette de l’illustration et de l’animation, au travail consacré par deux Oscars.

Back fils démontre un talent précoce pour le dessin, que son célèbre père va encourager. Sa formation se fera ici auprès de sa famille (« tout le monde autour de moi avait un pinceau à la main », dira-t-il en entrevue), mais aussi à l’École des Beaux-Arts de Bâle en Suisse et en France, pays d’origine de son père.

À la longue, le dessinateur hors pair va faire de l’illustration historique une de ses grandes spécialités. Explorateur des archives, grands lecteurs des chroniques et des travaux d’historiens, obsédé des détails, il va devenir la référence en matière d’illustration des petits et grands moments de la vie en Nouvelle-France, des cultures amérindiennes, de l’histoire maritime et de la transformation des costumes.

« Mes illustrations sont de véritables armes d’instruction massive », déclarait-il dans une entrevue au Progrès de Lyon à l’occasion d’une présentation de ses dessins sur les Iroquoiens du Saint-Laurent dans le cadre d’une exposition muséale. « Elles dépassent la simple illustration et s’appuient sur un véritable travail de recherche. Faire revivre notre passé, c’est mettre en images le patrimoine. Pour que la vérité historique se propage, il faut que les jeunes s’identifient aux acteurs de mes illustrations… Qu’ils se mettent dans la peau de Jacques Cartier lorsqu’il rencontre pour la première fois le peuple iroquoien ! »

Une partie de ses oeuvres a été présentée au Musée Marguerite-Bourgoeois dans le Vieux-Montréal en 2012 dans le cadre l’expo Dessiner l’Amérique française. Une des fresques dévoilées alors, une vue du village de Montréal en 1708, lui avait demandé un an de travail décrit comme une « véritable enquête policière ».

Scénarimage

Aucun sujet concernant le passé de ce coin du monde ne lui était étranger. Il a aussi bien illustré le livre Les coureurs des bois, La saga des Indiens blancs de George-Hébert Germain (Libre Expression, 2003) que des livres sur la piraterie et l’esclavage ou des capsules historiques parues dans Le Soleil pour célébrer les 400 ans de la ville de Québec.

Il a dessiné des timbres aussi. Par contre, le connaisseur avait refusé de participer à une exposition du Musée canadien de la guerre pour ne pas se soumettre à l’interprétation distordue par les conservateurs de la guerre de 1812.

Son talent était aussi très recherché par le milieu de la pub, de la télévision et du cinéma pour préparer des scénarimages (story-boards en anglais). Le scénarimage permet d’illustrer le film à venir à raison d’un dessin par plan, un peu à la manière d’une bande dessinée préalable au tournage. Il a d’ailleurs enseigné cet art à Taïwan pendant des années.

Francis Back a planché sur les réalisations de François Girard (Cargo), Richard Attenborough (Grey Owl), sur des films historico-fantaisistes (The Mummy) comme sur des drames réalistes (Piché, entre ciel et terre). Il était aussi aux dessins pour Incendie de Denis Villeneuve.

« Je devais dessiner un accouchement. Filmer un bébé est complexe, on ne peut pas le diriger. S’il se met à avoir une crise de larmes, c’est fini ! a-t-il expliqué à la revue Ciné-Bulles en 2010. La meilleure solution, et de loin, était un bébé mécanique, un robot contrôlé à distance. Qui coûte une fortune, puisqu’il vient de Los Angeles, et exige la présence d’un technicien spécialisé pour le manipuler. On devait donc savoir exactement dans combien de plans il serait là. C’est l’aspect financier de mon métier et même quand j’enseigne, je ne le cache pas. »