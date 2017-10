Pour la première médiatique de Nous, son premier grand spectacle solo depuis sa sortie de l’École de l’humour en 1995, Martin Perizzolo s’est offert le théâtre Maisonneuve. Était-ce le meilleur endroit pour cet humoriste cérébral au coeur tendre ? Malgré l’accueil chaleureux des spectateurs, les uns le connaissant pour son rôle dans Les beaux malaises, les autres pour L’Gros Show, l’interprète de Benoît dans les publicités « Les fromages d’ici » semblait par moments dépassé par l’ampleur de la salle. Un peu plus et il se serait excusé d’être là.

Si certains humoristes jouent la carte de la confiance, voire de l’arrogance, et s’amènent sur scène comme s’ils étaient les rois du monde, Martin Perizzolo paraît avancer sur la pointe des pieds, comme s’il ne voulait pas déranger qui que ce soit. Et pourtant, on sait depuis son malheureux passage à Expédition extrême, téléréalité où il s’est senti trahi par l’équipe de production, que le jeune quadragénaire a du caractère.

Ce sera d’ailleurs ce pétage de plomb qui lui servira d’entrée en matière. Choix contestable s’il en est, surtout pour ceux qui n’auraient pas vu l’épisode à la suite duquel l’humoriste s’est excusé sur les réseaux sociaux, Martin Perizzolo annonce ainsi ses couleurs. S’il peut rire avec autant d’aisance de lui-même, de son casting de « tata », il pourra ensuite rire de nous.

Poétique Perizzolo

Humoriste connecté sur son époque, il aborde au cours de son spectacle composé d’un seul numéro divers sujets, des plus anodins, comme la salade mesclun, aux plus délicats, comme la notion de consentement. Sur un ton plus près de la confidence amicale que de la tonitruante affirmation, Perizzolo partage ses observations sur la beauté, sur la mode, sur Tinder, sur notre utilisation des réseaux sociaux et de notre dépendance au téléphone.

L’homme a certes le sens de l’observation, du détail qui tue, mais on ne saurait dire qu’il a un sens inné du rythme. Nervosité ? Manque d’assurance ? Un peu plus de tonus et un peu moins de silence entre les gags mettraient mieux en valeur ce spectacle écrit avec la complicité de Simon Cohen, qui cosigne aussi la mise en scène, et de Simon Delisle.

Planté devant un décor rappelant un aquarium géant, l’humoriste explore trop peu l’espace scénique. Du coup, le poisson rouge appliqué sur son veston et se reflétant sur la surface miroitée des trois murs formant le décor semble nager sur place. Et du sur-place, il n’y en a certes pas dans ce spectacle où Martin Perizzolo avance précautionneusement, tel un funambule, en équilibre entre l’humour tendre et l’humour vache, entre la bienveillance naïve et la colère contenue, entre le coeur et l’esprit.

Alors que le spectacle progresse, Perizzolo dévoile pudiquement sa personnalité complexe, ce qui le choque, ce qui lui plaît. Entraînant habilement le public dans sa zone de confort, l’humoriste le surprend alors en l’amenant dans une tout autre direction. Alors que l’on croit saisir sa mécanique interne, l’humoriste, jonglant habilement avec les mots, avec les idées, s’esquive. Lointain cousin de Monsieur Hulot, attendrissant clown lunaire, éternel adolescent attachant, le comédien confiné aux rôles de niais s’avère au bout du compte insaisissable comme un farouche poisson dans un aquarium.