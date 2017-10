Netflix est «taxable» pour Carlos Leitao

Le ministre des Finances du Québec a balayé tout doute : les services de biens intangibles comme ceux offerts par Netflix sont taxables, et le gouvernement s’attend à ce que les compagnies visées perçoivent la TVQ.

« Le service offert par Netflix est un service taxable qui est à l’intérieur de l’assiette fiscale, a indiqué Carlos Leitao en point de presse à Québec. Il n’est pas question d’abdiquer quoi que ce soit : c’est taxable et on va continuer nos démarches pour que cette taxe soit perçue. »

La possibilité que Québec impose la TVQ à Netflix avait été soulevée par le ministre de la Culture, Luc Fortin, dans Le Devoir du 22 septembre. À l’époque, Québec croyait toutefois que l’entente concernant l’harmonisation des taxes de vente, signée par Québec et Ottawa en 2012, pourrait entraver le processus. Ce n’est pas le cas, a assuré M. Leitão mardi matin. « C’est en dehors » de l’entente, a-t-il dit.

Autrement, M. Leitão a rappelé que la perception des taxes est faite par les entreprises qui offrent le service taxé. « Nous devrons avoir la collaboration de Netflix et des autres compagnies pour ça », a-t-il indiqué en anglais.

L’Assemblée nationale sera par ailleurs saisie d’une motion déposée par le Parti québécois plus tard aujourd’hui, demandant « au gouvernement de s’assurer que la TVQ soit désormais perçue auprès de l’ensemble des entreprises étrangères offrant des produits et services en lignes, notamment dans le secteur culturel et ce, à compter de janvier 2018. » Le libellé semble indiquer que l’on vise aussi les biens tangibles.

La décision de Québec concernant la plateforme de vidéo en ligne Netflix survient quelques jours après que le gouvernement fédéral a annoncé la conclusion d’une entente avec le géant américain. Les services de celui-ci demeureront non-taxés par le fédéral, qui a obtenu en contrepartie la garantie que la compagnie investira dans la production locale (500 millions sur 5 ans).