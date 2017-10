Brian Myles parmi les personnalités 2017 d’Infopresse

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Le directeur du Devoir, Brian Myles, fait partie de la liste des dix personnalités de l’année 2017 dressée par le groupe Infopresse. Présenté comme l’« irréductible Gaulois » du monde de l’information, Brian Myles est cité notamment pour son pilotage du « virage numérique à 180 degrés », qui s’est opéré au Devoir depuis son arrivée à la tête du quotidien. On mentionne notamment le succès de l’application mobile du Devoir et le fait que Le Devoir est en lice pour être sacré meilleur média numérique au concours North American Digital Media, tenu par le groupe World Association of Newspapers and News Publishers. Les autres personnalités nommées par Infopresse sont Claude Auchu, président exécutif du conseil d’administration de Lg2; l’artiste et entrepreneure Caroline Néron; Julie Gélinas, chef du marketing pour Les Producteurs de lait du Québec; Gabriel Pontbriand, directeur de création chez Moment Factory; Joanne Lefebvre, directrice de l’agence de design graphique et stratégique Paprika; Simon de Baene, de la compagnie de génie logiciel Gsoft; le chercheur en intelligence artificielle Yoshua Bengio; Stéphanie Liverani et Mikael Cho pour leurs entreprises de réseautage et de diffusion de photographies Unsplash et Crew Collectif Café; et enfin Danick Archambault, de Jungle Média, président du Conseil des directeurs médias du Québec.