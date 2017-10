Le coup de Jarnac du gouvernement libéral

Il y a bien des façons de faire avancer un « agenda » politique et la meilleure est certainement de faire passer un sapin à des électeurs de moins en moins informés (ou devrais-je plutôt écrire de plus en plus « désinformés » ?). C’est ce que le gouvernement Trudeau fait avec sa nouvelle politique culturelle qui tourne le dos à la presse écrite canadienne et mise sur les multinationales américaines du Web, en l’occurrence Netflix, Facebook et Google, pour faire avancer la culture canadienne. Cherchez l’erreur…

Or, ces multinationales ne sont-elles pas précisément les premières responsables de cette désinformation du citoyen à l’ère des « fake news » ? Il y a près de deux siècles, dans son oeuvre politique maîtresse sur les États-Unis, « De la démocratie en Amérique », le philosophe français Alexis de Tocqueville avait compris qu’un des piliers de cette démocratie était une presse libre et efficace. Or, qui continuera à enquêter, à questionner et à confronter le pouvoir politique au Canada si les principaux médias et en particulier les grands journaux disparaissent ? Est-ce que Radio-Canada, le média préféré de Mélanie Joly et des libéraux, fera tout le travail seul ? J’ai plutôt l’impression que la SRC, grassement financée par le gouvernement et devenue un quasi-monopole, deviendra tranquillement l’organe de presse officielle du gouvernement comme dans les bonnes vieilles dictatures. De sorte que rien ne viendra plus brouiller le message multiculturel de l’État canadien et sa domination sans partage sur la scène politique canadienne.

On aura ainsi réussi à faire sans aucune difficulté au Canada ce que Trump tente de faire de peine et de misère aux États-Unis : museler la presse et régner sans partage. Car, contrairement à nos voisins, chez qui règne la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, le Canada élit tous les quatre ans un chef d’État déjà omnipuissant qui, s’il est majoritaire, contrôle totalement à la fois l’exécutif et le législatif. Imaginez maintenant le pouvoir du premier ministre canadien quand il n’aura devant lui que des lambeaux de journaux moribonds et à peu près plus personne pour poser les vraies questions.

Qui aurait cru que Justin serait plus machiavélique que Donald ?