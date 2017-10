Est-ce que Netflix est considéré comme un bien essentiel?

Je suis étonné de la déclaration de la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, en ce qui a trait au fait que le gouvernement ne veut pas taxer davantage la classe moyenne et les contribuables. Elle dit que les contribuables sont déjà trop taxés et qu’imposer une taxe pour l’utilisation de Netflix serait de nature à pénaliser davantage le contribuable. Personne n’est obligé d’acheter un produit taxé. C’est aux citoyens, aux contribuables à décider s’ils achètent ou non un produit taxé.

Bref, avons-nous vraiment besoin de Netflix, des chaînes câblées et de tous ces produits taxés qui nous entourent ? Cigarettes, alcool, billets d’avion, chambres d’hôtel, appareils électroniques, voitures, essence, bientôt le cannabis, etc. Avant d’acheter, posons-nous la question : en a-t-on vraiment besoin ? N’est-ce pas le contribuable lui-même qui décide ou non de payer une taxe sur un produit qui, somme toute, n’est pas toujours nécessaire ou essentiel ? Il serait intéressant qu’une liste de ce qui est essentiel à la vie aujourd’hui en 2017 soit établie par le gouvernement et qu’une taxe à la consommation soit ajoutée à tout produit qui ne l’est pas. Netflix n’est pas essentiel.