«Showtime»: l’enfant de la télé

Lundi soir, Joël Legendre présentait fièrement devant un public déjà conquis la première de son premier one-man-show au théâtre Saint-Denis. D’emblée, ceux qui n’auraient jamais regardé la télévision québécoise au fil des 30 dernières années partaient avec une bonne longueur de retard. Heureusement pour eux, le fringant quinquagénaire a conçu ce spectacle à la manière d’un long, très long ! CV, où il retrace avec enthousiasme et une forte dose d’autodérision — et moult extraits vidéo — les hauts et les bas de sa prolifique carrière.



Pour ce faire, celui qui fut totémisé « Rossignol sympathique » chez les scouts y va de stand-up, d’imitations, de chant et de danse. Et de confidences. Eh oui, symptomatique de l’ère Facebook, ce spectacle de Joël Legendre comprend des passages plus personnels dédiés à ses trois enfants et à sa grand-mère, dont il a hérité la force de caractère.



Conçu en 21 courts numéros, Showtime — clin d’œil à la grande Dodo — fait souvent penser à une suite de statuts Facebook que Joël Legendre ferait défiler rapidement sans prendre vraiment le temps de s’y attarder, d’y approfondir la réflexion. Ainsi, au moment où l’on sent que l’humour pourrait se corser, que le propos pourrait s’étoffer, Legendre passe tout de go au prochain appel. Tandis que trop de gags tombent à plat, la matière demeure cruellement inconsistante. Le script-éditeur Daniel Langlois aurait-il manqué de rigueur ou de sévérité ?

Monsieur Personnalité



Si Joël Legendre manque de substance, le charisme, la présence et le talent ne lui font certainement pas défaut. Improbable croisement génétique entre Éric Salvail, René Simard et Dominique Michel, qu’il imite impeccablement, l’artiste polyvalent brille de mille feux lorsque vient le temps de pousser la chansonnette et de faire quelques steppettes. Avec ou sans perruques !



Parodiant bon nombre de comédies musicales, l’homme en met plein la vue et les oreilles. Secondé à la mise en scène par Patrick Rozon, Legendre sait très bien se mettre en valeur. Encore là, on attend vainement le gag qui tue, le bon mot d’esprit, l’ombre d’une critique du monde merveilleux du showbizz. Lorsqu’il invite des spectateurs sur scène pour le doublage d’une scène du film d’animation Aladdin ou pour faire revivre les spectacles qu’il imaginait enfant, Showtime tombe momentanément dans l’amateurisme navrant et le vaudeville ronflant.



Passé maître dans l’art de l’imitation, Joël Legendre sert généreusement un florilège de ses meilleures caricatures. Passent en vrac les Denise Bombardier, Denise Filiatrault, Marina Orsini, toutes plus vraies que nature. Une fois de plus, Legendre ne sort pas du petit écran ni du produit local. N’y cherchez pas de politiciens, ce n’est pas le genre de la maison. Pour le volet international, il se tourne évidemment vers la diva de Charlemagne. Or, bien qu’il rende à la perfection l’accent de Céline Dion lorsqu’elle est de passage au Québec et qu’il multiplie frénétiquement les vocalises, on reste sur son appétit. Il est vrai que la populaire chanteuse est devenue une grossière parodie d’elle-même au fil du temps…



Alors que le spectacle se termine en un hommage senti à Dominique Michel, on quitte la salle en ayant l’impression d’avoir assisté non pas à un bilan de la carrière de Joël Legendre, mais à une audition devant public. Force est aussi de constater que le talent de l’artiste est nettement mieux mis à profit au sein d’un groupe qu’en solo. À quand un retour au Bye Bye ?