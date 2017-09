Deux micros, des mots, une grande dose d’amour et d’admiration : c’est tout ce qu’il fallait pour rendre hommage à l’oeuvre riche et immortelle de Réjean Ducharme, décédé le 21 août dernier. À travers des témoignages, des chansons, des lectures et des interprétations d’extraits de son oeuvre, le « Salut à Ducharme », présenté dimanche dans le hall d’entrée comble du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), a honoré sobrement le « magicien des mots ».

Cet hommage ne s’en voulait pas un : « C’est un salut, surtout pas un spectacle », a précisé d’emblée son instigatrice, Lorraine Pintal, directrice du TNM. Ducharme lui-même l’aurait fui comme la peste, lui qui a vécu sa vie complètement à l’écart de l’espace public malgré son immense notoriété.

Mais la soirée a ravi sa petite soeur, Carmen, qui s’est déplacée pour l’occasion. « L’hommage national, c’était tellement pas Réjean », a-t-elle déclaré en entrevue au Devoir, commentant la décision des proches de l’auteur de refuser de tenir des funérailles nationales. Le salut que lui a rendu la dizaine d’artistes, dont faisaient notamment partie Sophie Clément, Larry Tremblay, Marie Tifo, Pierre Curzi et Louise Forestier, était « extraordinaire », a-t-elle dit les yeux remplis de larmes.

« C’était un être d’une grande sagesse. C’était un être d’une intelligence supérieure, qui jouait avec les mots comme personne ne saurait le faire. Un magicien des mots. Il n’y avait pas être plus humble que lui », a-t-elle confié avec émotion à propos de son frère.

La présence inattendue de membres de la famille de l’auteur a profondément touché les organisateurs de l’événement, dont l’animateur Martin Faucher. « [Ducharme est] quelqu’un qu’on ne connaît pas. […] Pour moi, c’est vraiment extraordinaire de voir [les membres de sa famille] écouter les mots de leur frère, de leur cousin. »

Faire résonner ses mots

Les mots de Ducharme, ces mots qui « entrent dans le coeur des gens comme un char à 100 milles à l’heure », comme l’a dit M. Faucher, étaient à l’honneur. Ils ont été récités au micro avec verve et passion par des artistes visiblement épris de son oeuvre.

« Je ne sais pas si ce que je m’apprête à faire est très moral. […] aller à l’encontre,contredire ce qu’aurait désiré Réjean avec son grand souci de discrétion, mais là où il est, il est à l’abri », a souligné Pascale Galipeau, avant d’évoquer des souvenirs de jeunesse partagés avec lui.

« Tout m’avale », a entonné Sophie Cadieux, sa voix rappelant celle de Charlotte Laurier, alias Manon dans Les bons débarras. La comédienne lisait les premières pages du roman emblématique du défunt, L’avalée des avalées.

Réjean Ducharme serait mort ? « Il suffit d’ouvrir immédiatement L’océantume, L’hiver de force, ou n’importe quel livre signé Réjean Ducharme, pour constater par l’évidence que rien de cela, si vif et crépitant, n’est mourant ni ne peut jamais mourir ! » arécité la comédienne Marie Tifo, lisant « ce texte que je n’aurais su écrire » de la romancière Monique Proulx, publié peu après le décès de l’auteur.

Anne-Marie Cadieux a quant à elle livré une performance sentie et vibrante d’un extrait de L’hiver de force, roman qui a marqué l’adolescence de l’actrice. « Ce qui me touchait, c’est ce mélange à la fois de désespoir et de vitalité. Cette écriture à la fois poétique et tellement viscérale », a-t-elle confié plus tard au Devoir.

Pour clore ce salut de près de deux heures, Louise Forestier est montée sur la minuscule scène pour interpréter Fais-toi z’en pas, une chanson écrite par Réjean Ducharme et Robert Charlebois.

Mais le plus bel hommage qu’on puisse rendre à Ducharme, ont rappelé les artistes, c’est de le lire. C’est pour cette raison que cet événement a eu lieu, pour « porter les mots de Ducharme, montrer à quel point nous sommes admiratifs de son oeuvre », a rappelé Lorraine Pintal.