Saison bousculée au théâtre Périscope

Les travaux engagés pour redonner sa jeunesse au Périscope s’avèrent plus importants que ce qui avait été prévu, forçant le théâtre de Québec à réaménager complètement son début de saison. La direction a annoncé hier être incapable d’accueillir le public dans ses murs d’ici la fin des travaux, prévue pour l’hiver 2018. Elle travaille donc à relocaliser ses spectacles. Déjà, le spectacle d’ouverture, Notre bibliothèque, sera présenté les 29 et 30 septembre prochains au Musée national des beaux-arts du Québec, et la direction a bon espoir de faire de même avec tous les autres spectacles de l’automne. Ceux qui préféreraient demander un remboursement pourront le faire à partir du 5 octobre.