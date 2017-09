Yvon Deschamps immortalisé dans une nouvelle murale

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Une murale en hommage à Yvon Deschamps a été inaugurée mardi à Montréal. L’oeuvre de l’artiste Laurent Gasco est située à l’angle des rues Ontario et Alexandre-De Sève, dans le quartier Centre-Sud. « Je suis très content que mon visage des années 70 soit immortalisé », a déclaré Yvon Deschamps par voie de communiqué. Célèbre monologuiste et humoriste, M. Deschamps a marqué plusieurs générations de Québécois en plus d’inspirer de nombreux humoristes. L’oeuvre, qui se distingue par sa confection en mosaïque de céramique, devient la neuvième murale de la Galerie des portraits à ciel ouvert de la rue Ontario, où on retrouve, entre autres, des hommages à Gilles Vigneault et à Pauline Julien, tous réalisés par le même artiste.