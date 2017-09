Lido Pimienta remporte le prix de musique Polaris à Toronto

Les finalistes

A Tribe Call Red — « We are the Halluci Nation »

Badbadnotgood — « IV »

Feist — « Pleasure »

Gord Downie — « Secret Path »

Leif Vollebekk — « Twin Solitude »

Leonard Cohen — « You Want It Darker »

Lido Pimienta — « La Papessa »

Lisa LeBlanc — « Why You Wanna Leave, Runaway Queen ? »

Tanya Tagaq — « Retribution »

Weaves — « Weaves »