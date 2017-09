Le second procès de Bill Cosby s’ouvrira le 2 avril 2018

16 septembre 2017

New York — Le second procès de la légende de la télévision américaine Bill Cosby, poursuivi pour agression sexuelle, s’ouvrira le 2 avril 2018, selon une ordonnance du juge qui présidera les débats, rendue vendredi. Ce second procès devait initialement se tenir à partir du 6 novembre, mais le magistrat Steven O’Neill, du tribunal de Norristown, en Pennsylvanie, a accepté de le renvoyer au printemps, pour permettre aux nouveaux avocats de l’acteur de se préparer. Le principal conseiller de Bill Cosby, Brian McMonagle, qui l’avait représenté lors du premier procès, a annoncé début août qu’il jetait l’éponge. Lui a succédé Tom Mesereau, un avocat de Los Angeles qui s’est rendu célèbre en défendant avec succès Michael Jackson, acquitté en juin 2005 d’accusations d’attouchements sur mineur après quatre mois de procès. Deux autres conseils, Kathleen Bliss et Sam Silver, se sont joints à lui au sein de cette équipe remaniée, qui a demandé, et obtenu, le renvoi du procès le temps de préparer la défense de Bill Cosby. Le premier procès, en juin, s’est soldé par une annulation, faute de verdict unanime de la part des jurés. Des dizaines de femmes ont accusé Bill Cosby d’agressions sexuelles au fil des années, mais le dossier de l’accusation ne porte que sur une de ces agressions supposées, les faits étant prescrits pénalement pour les autres cas. La victime présumée, Andrea Constand, accuse Bill Cosby de l’avoir agressée en janvier 2004 à son domicile de Cheltenham, dans la banlieue de Philadelphie. Bill Cosby a reconnu avoir pratiqué des attouchements sur Andrea Constand, mais a toujours assuré qu’il s’agissait d’une relation consentie.