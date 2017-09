Le Métropolis sort de scène

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le Métropolis n’existe plus. Ou enfin, il ne faut plus l’appeler ainsi : la mythique salle de spectacles de Montréal porte dorénavant le nom de MTELUS — c’est évidemment une fleur au commanditaire qui a partagé avec l’Équipe Spectra une facture de plusieurs millions de dollars en travaux de rajeunissement. Inaugurée mardi, la nouvelle salle conserve l’essentiel de l’architecture et du cachet d’antan. On a toutefois ajouté un bar et redessiné l’entrée, tout en modernisant les systèmes de son et d’éclairage. C’est la sixième dénomination du lieu, après le Théâtre Français (1884), le Billy Moore’s Lyceum, le Cinéma The Loew’s Court et le Cinéma Éros.