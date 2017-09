Les géants du Web doivent contribuer à la production nationale

«Il me semble que tous les jours, le cinéma documentaire fait de moi un citoyen plus compétent puisqu’il me permet de marcher dans les souliers des autres», rapporte l'auteur.

Lettre adressée à Mélanie Joly, ministre du Patrimoine du Canada

Au cours des derniers mois, je suis venu à votre rencontre à titre de président de l’Observatoire du documentaire dans le cadre de la consultation sur la nouvelle politique culturelle que votre gouvernement s’apprête à dévoiler. Mais je m’adresse à vous de façon plus personnelle aujourd’hui. Comme citoyen, je suis fortement préoccupé par les signaux que votre gouvernement envoie.

Nous sommes de la même génération. Grâce au travail acharné de certains visionnaires parmi nos grands-parents, nous avons grandi dans un pays où les arts participent à la vie quotidienne. Grâce à l’existence de télévisions publiques et aux nombreuses institutions culturelles qui financent directement les arts, nous avons bénéficié d’un accès — assez — universel à l’invention, au singulier, à la subversion nécessaire, à la bravade, à l’intelligence oblique, à l’indépendance farouche, à la pensée humaniste, aux émotions contradictoires, à la connaissance sans fond et à l’histoire. Nous avons pu jouir de tout ce que les arts charrient et permettent.

Et nous avons de la chance. Si on compare l’offre, l’habitant du Kansas vit au tiers-monde. Et le tiers-monde ne nous tente pas trop. Le tiers-monde a élu Donald Trump lors de la dernière élection.

Une riche tradition

J’ai été formé à l’ONF. Je suis issu d’une riche tradition que des Québécoises et Québécois ont abondamment contribué à fonder et qui a marqué la cinématographie mondiale.

Il me semble que tous les jours, le cinéma documentaire fait de moi un citoyen plus compétent puisqu’il me permet de marcher dans les souliers des autres ; ceux du quartier d’à côté comme ceux du Cameroun, ceux du Nunavut ou d’Afghanistan. Le documentaire me constitue, me pacifie, m’instruit et me fait régulièrement changer d’avis.

Dans ce monde où plusieurs voudraient nous antagoniser, le cinéma documentaire en particulier et les arts en général m’apparaissent comme un ciment fabuleux. Une manière d’être ensemble. Pensez à ce show de Patrick Watson sous les viaducs du Mile-End. Pensez à Bach qui franchit 300 ans pour inonder la Maison symphonique chaque fois. Pensez au moment béni où vous avez lu L’énigme du retour. Pensez au jour où L’erreur boréale a tout changé dans votre esprit. Je suis absolument convaincu que, comme l’école, les oeuvres enfantent de meilleurs humains.

Pourquoi le Canada deviendrait-il un désert culturel ? De quel droit bafouerions-nous ce très grand progrès ? Votre sortie catastrophe du 15 juin dernier laisse entendre que vous adhérez à la même idéologie politique et économique que vos prédécesseurs conservateurs.

Se tenir debout

De fait, quelques heures seulement après que le Comité permanent du patrimoine canadien eut suggéré de forcer — par une loi — les géants Netflix, Facebook, Apple, Google, Amazon et cie à contribuer au Fonds canadien des médias (FMC) pour financer la production nationale, vous avez singé les positions des conservateurs et rejeté tout de go l’idée de soumettre ceux qu’on appelle les Services par contournements (SPC) à une contribution de 5 % de leurs profits annuels. 5 % ! On ne parle pourtant pas de proportions staliniennes ! On parle d’un minimum pour qui prétend se tenir debout. Debout comme dans « gouvernement ».

Toute l’industrie vous le répète depuis un an, coast to coast : cette mesure fiscale imposée aux grands câblodistributeurs du pays depuis 30 ans EST la clef de voûte du modèle canadien de financement de la culture. Le grand secret de notre résistance à la kansasisation du monde. Cette contribution est vitale pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur d’activité qui contribue à près de 5 % du PIB ; elle équivaut très souvent à 30 % du budget de nos productions.

C’est pourquoi nous nous attendons maintenant à ce que le gouvernement du Canada fasse son travail d’État du XXIe siècle maintenant et négocie le virage. Les artisans, les artistes, les entreprises, l’industrie peuvent bien instruire les élus sur les réalités du secteur durant des années dans le cadre de 56 commissions… mais il n’y a que les gouvernements qui peuvent écrire des lois et s’occuper de les faire voter au Parlement.

La seule chose à faire est de soumettre le GAFA (les géants du Web) et ses amis à notre modèle en réaffirmant haut et fort que le Canada ne négocie pas sa souveraineté avec des entreprises, aussi gigantesques soient-elles.

C’est précisément pour ça que vous êtes ministre du Patrimoine du Canada.

Il y a des sommes pharaoniques en circulation dans le secteur des communications. De plus en plus d’argent en fait. Des milliards. Et tout le monde sait bien où se cachent ces sommes. Mais depuis quelques années, l’État canadien a de moins en moins le cran d’aller les chercher.

Les non-initiés auront peut-être manqué cet épisode… Sous l’oeil attentif des conservateurs, une poignée de fournisseurs d’accès Internet canadiens (Bell, Rogers, Vidéotron et cie) ont gagné, devant la Cour suprême, le droit de ne pas verser 5 % de leurs profits annuels au FMC. Le vol a commencé là.

Votre politique est attendue, Mélanie. Elle pourrait être une vraie contribution à l’époque. Une manière forte de dire que nos générations vont être à la hauteur du précieux héritage qu’elles ont reçu. Si vous n’aviez pas l’intention de nous rédiger une loi dans les prochains mois pour contraindre à la fois les FAI et les SPC à contribuer de façon juste à ce pays, vous seriez parfaitement disqualifiée.

Et votre gouvernement avec vous.