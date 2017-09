L’architecture, une discipline en évolution

Dans Le Devoir du mardi 5 septembre, le journaliste Jean-François Nadeau dresse un portrait clair et détaillé de la situation qui a amené l’École d’architecture de l’Université de Montréal à mettre fin à son programme de Conservation de l’environnement bâti (CEB), ce qui suscite beaucoup d’inquiétudes de la part de divers partis. Selon le doyen de la Faculté de l’aménagement, Paul Lewis, il n’y a pas d’autres solutions possibles puisqu’il n’y a eu que trois demandes d’admission. Mais la raison pour laquelle il y a si peu de demandes aujourd’hui, c’est que la direction de l’École d’architecture a systématiquement saboté au cours des années ce programme en le privant des ressources minimales au profit des formations basées uniquement sur une conception formelle de l’architecture.

Lorsque j’ai fait ma formation en architecture au cours des années 1960-1965, c’est la conception esthétique de l’architecture qui dominait. À l’époque, il était impossible d’imaginer ce que le Vieux-Montréal est devenu aujourd’hui sur le plan patrimonial. Un architecte invité de Paris nous a d’ailleurs incités à promouvoir la démolition des horribles duplex et triplex du Plateau-Mont-Royal au profit d’immeubles à logements en forme de barre, une architecture tellement plus audacieuse et plus prometteuse, disait-il. Or, aujourd’hui, le Plateau-Mont-Royal est devenu, selon le Washington Post, le quartier emblématique en Amérique du Nord pour sa qualité de vie, tandis qu’à Paris on démolit maintenant ces immeubles en forme de barre à cause de leurs impacts forts négatifs sur le plan économique et social.

Conserver et mettre en valeur l’environnement bâti ne consiste pas qu’à retourner au passé. Au contraire, il s’agit de s’inscrire dans l’histoire et l’évolution de l’architecture et des formes urbaines en prenant en compte les aspects économiques, sociaux et culturels pour ensemencer l’avenir d’une façon réaliste et englobante. Le Quartier international à Montréal, qui, avec cette approche, s’est inscrit d’une manière réfléchie et audacieuse dans l’évolution du secteur du square Victoria, en constitue un formidable exemple, encensé internationalement.

Un programme étranglé

Cette approche multidisciplinaire de l’architecture a eu en plus un impact positif sur l’évolution de la profession au Québec en permettant aux architectes d’enrichir leurs connaissances et d’élargir leur territoire d’intervention. Les bureaux contemporains les plus dynamiques aujourd’hui ont d’ailleurs ajouté, entre autres, la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti à leurs compétences.

Les quelques professeurs qui oeuvraient en CEB à l’époque où j’en faisais partie (1987-2007) n’étaient pas confinés uniquement dans ce programme pointu de maîtrise : ils ne formaient pas que des experts en conservation. Ils intervenaient également dans des cours et des ateliers au baccalauréat en architecture, dispensant ainsi des connaissances et expertises devenues aujourd’hui courantes dans les autres écoles d’architecture. Le fait que la direction ait étranglé ce programme a privé ainsi une génération d’étudiantes et d’étudiants d’une formation plus ouverte sur l’avenir à laquelle ils avaient droit de la part d’un établissement qui se respecte.

Considérant l’évolution de la discipline d’architecture et l’importance qu’a prise aujourd’hui la conservation, ici comme dans le reste de l’Amérique du Nord, considérant que le programme CEB était unique en son genre au Canada et qu’il fut à l’origine au pays de la première chaire de recherche du Canada dans un département d’architecture, il est difficile de comprendre comment une direction universitaire a pu agir d’une façon aussi stupide et désastreuse… à moins qu’elle n’ait été prise en otage par d’autres intérêts. C’est là toute la question.