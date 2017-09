L’acteur de «L’homme de six millions» Richard Anderson meurt à 91 ans

2 septembre 2017

Los Angeles — Richard Anderson, l’acteur mieux connu pour avoir joué simultanément dans les populaires séries des années 1970 The Six Million Dollar Man (L’homme de six millions) et The Bionic Woman (La femme bionique), est mort à l’âge de 91 ans. Il est mort de causes naturelles jeudi, a confirmé le porte-parole de la famille, Jonathan Taylor. Inspiré du roman Cyborg, de Martin Caidin, L’homme de six millions mettait en vedette Lee Majors dans la peau de l’astronaute américain Steve Austin, gravement blessé dans un accident. Le gouvernement lui sauve la vie en reconstruisant son corps avec des membres artificiels qui lui donnent une force, une vitesse et des pouvoirs surhumains. Richard Anderson y tenait le rôle d’Oscar Goldman, patron de Lee Majors à l’agence d’espionnage secrète du gouvernement où l’astronaute travaille. Par communiqué, Lee Majors a raconté que Richard Anderson était « devenu un bon ami » et qu’il n’avait « jamais rencontré un autre homme comme lui ». La popularité de L’homme de six millions a mené à la création de la série dérivée La femme bionique, mettant en vedette Lindsay Wagner. Richard Anderson y a repris son rôle d’Oscar Goldman, apparaissant parfois dans les deux séries la même semaine. L’acteur laisse dans le deuil ses trois filles, Ashley, Brooke et Deva. La famille a précisé que les funérailles seraient célébrées en privé.

Associated Press