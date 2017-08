Une petite ville argentine se paie Luis Fonsi et «Despacito»

Buenos Aires — Dolores, ville argentine de 30 000 habitants dans les plaines de la Pampa, a mis le paquet pour célébrer son bicentenaire : elle s’est payé un concert de la star du moment, Luis Fonsi, auteur du tube planétaire Despacito. La mairie a fait un chèque de 190 000 euros (285 000 $CAN) au chanteur portoricain pour qu’il chante Despacito, sur la scène de Dolores, a indiqué le maire Camilo Etchevarren, dans un entretien au journal Perfil. Critiqué par l’opposition pour le coût de l’opération, le maire a répondu : « Si c’était à refaire, je le referais, en mieux. »« Merci, Dolores, à bientôt », a tweeté Fonsi après son passage sur scène. Après Dolores, Fonsi a enchaîné par une tournée de concerts dans plusieurs villes d’Argentine. Ce week-end, il donnera deux concerts à Buenos Aires. Despacito est devenu le clip le plus vu de l’histoire de YouTube, avec plus de trois milliards de vues.