Le prix Robert-Cliche à Philippe Meilleur

Photo: VLB éditeur

Choix unanime que celui de Philippe Meilleur, plébiscité jeudi par le jury du prix Robert-Cliche du premier roman. Son roman Maître Glockenspiel, à paraître le 13 septembre chez VLB éditeur, a en effet ravi les trois membres du jury formé cette année de la romancière Mylène Gilbert-Dumas, de la journaliste Josée Boileau et de la libraire Françoise Careil. Celles-ci ont salué d’une même voix cette satire « dotée d’un humour absurde » et peuplée « de personnages colorés ». Journaliste-pupitreur à La Presse +, Philippe Meilleur a cosigné sous pseudonyme deux revues annuelles tirées de son site satirique Le Navet, et a publié en 2013 la biographie André Fortin. L’homme qui brillait comme une comète. Le lauréat recevra une bourse de 10 000 $ octroyée par Québecor.