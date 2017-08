Les ministres de la Culture établissent leurs priorités

Les ministres de la Culture du Canada, des provinces et des territoires se sont entendus mercredi sur les grands chantiers qui devraient être leur priorité dans les prochains mois. La réouverture de l’Accord de libre-échange nord-américain a pris une place importante au coeur des discussions. « L’exception culturelle elle [est] là pour rester et ce [n’est] pas négociable. On doit préserver cette diversité culturelle, […] garder notre capacité à soutenir nos entreprises culturelles et à intervenir dans la culture » a indiqué le ministre québécois de la Culture et des Communications, Luc Fortin, satisfait d’avoir eu l’appui des autres provinces et du fédéral à ce sujet. Les politiques culturelles à l’ère numérique, les industries culturelles, la conservation du patrimoine et les langues autochtones feront aussi l’objet d’une grande attention des dirigeants. La rencontre annuelle s’est déroulée à Orford au Québec, et se tiendra aux Territoires du Nord-Ouest en 2018.