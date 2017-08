John Londoño: le photographe qui s’invitait dans la tête de ses sujets

«Je valorise une distance respectueuse avec le sujet, assure John Londoño. Je crois que je me mets au service de son humeur, de son tempérament, de ses envies. J’essaie le plus possible de devenir une extension de sa propre pensée.»

Une exposition du photographe montréalais revisite, à l’occasion du Festival Mode & Design, une décennie de moments privilégiés en compagnie des vedettes de la planète et des héros de l’«underground local».

« Tu n’es pas cool tant que tu ne t’es pas fait photographier par John Londoño », se plaît, semble-t-il, à répéter Pierre Lapointe, à propos de celui qui a signé grand nombre de ses récentes pochettes d’album.

Chose certaine : John Londoño aura largement contribué, au cours des dix dernières années, à définir une variation typiquement montréalaise de la « coolitude » musicale mondiale, en sublimant sous ses lentilles l’image d’artistes comme We Are Wolves, Les Georges Leningrad, Les Marinellis, Mac DeMarco, Grimes, Dead Obies, Loud Lary Ajust ou Charlotte Cardin.

Mais si New Dawn Fades, une rétrospective présentée ce soir ainsi que jeudi à l’occasion de la 17e édition du Festival Mode Design, fait évidemment la part belle à cet aspect très rock de son travail, elle rappelle aussi comment Londoño, dans sa photographie glamour, sait révéler une part inédite de son sujet, et par le fait même injecter un minimum de sens à cet exercice parfois tristement superficiel.

La douce pugnacité d’une Vanessa Paradis ou la vulnérabilité d’une Laurence Leboeuf nous étaient-elles déjà aussi limpidement apparues, que grâce à Londoño ? La tension entre douloureuse introspection et désir de plaire traversant tout le cinéma de Xavier Dolan a-t-elle déjà mieux été mise en lumière qu’à travers cette série, en apparence ludique, pastichant la pochette de l’album Love on the Beat de Serge Gainsbourg ?

« Quand je travaille, je ne donne pas vraiment un spectacle. Je ne suis pas du genre à crier : “Magnifique ! C’est beau !” Je suis plus dans le silence, un peu comme un prof de yoga. Je vais dire aux gens : “Détends-toi, mets ton dos droit, respire par la bouche” », confie celui qui s’est d’abord fait l’oeil à travers la photographie documentaire, lors de séjours en Estonie ou en Colombie, avant de ramener au portrait rock ou au portrait de mode un désir de présenter « une version améliorée » de son sujet, bien qu’en prêtant toujours d’abord et avant tout allégeance à la vérité avec un grand V.

« Je valorise une distance respectueuse avec le sujet, poursuit-il. Je crois que je me mets au service de son humeur, de son tempérament, de ses envies. J’essaie le plus possible de devenir une extension de sa propre pensée. Je faisais récemment une photo de Marc Séguin et pendant le shooting, il me regarde et il me dit : “Sors de ma tête, John ! Sors de ma tête !” »

Parce qu’il en faut de la patience et de la ruse

Le bon photographe rock est à la fois une créature patiente et rusée, expliquera sans doute John Londoño mercredi à ceux qui assisteront à sa conférence, présentée à l’occasion des FMD Rencontres, une programmation réunissant entre autres cette semaine la directrice artistique israélienne Anat Safran, la petite peste de la mode belge Olivier Theyskens et le légendaire publicitaire français Jean-Paul Goude.

De la patience, donc, parce qu’il en faut, du temps, à qui refuse de se contenter de la première image minimalement satisfaisante. Londoño évoque, par exemple, une séance de trois jours avec le chanteur français Da Silva, et une nuit complète traversée en compagnie du Québécois Peter Peter, dans le but de capter, à l’aube, sa gueule mignonnement défraîchie par l’excès et le manque de sommeil.

Et la ruse là-dedans ? C’est que, voyez-vous, tous les membres d’un groupe de musique sont rarement d’égal intérêt esthétique, mais qu’ils acceptent rarement de ne pas tous figurer sur une photo. « Dans le cas de Future Islands [groupe américain de synthpop], j’ai donc proposé aux gars de faire des photos de chacun d’entre eux, séparément, mais ce qui m’intéressait vraiment, c’était le visage de Samuel [Herring, chanteur], parce que je sentais qu’il avait vraiment quelque chose à me donner », avoue le ratoureux Londoño. Une intuition que confirme un gros plan troublant d’intimité, inclus dans New Dawn Fades.

Comment, sinon, parvient-on à tenir tête aux ego disproportionnés, qui peuplent le merveilleux monde du rock ? John Londoño raconte sa séance avec les voyous de la britpop anglaise, les frères Gallagher, de la défunte formation Oasis.

« Je pensais avoir des problèmes avec Liam [chanteur, réputé imprévisible], mais c’est Noël [guitariste et cerveau du groupe] qui m’en a causé, se souvient-il. Après la première partie du shooting, je modifie la lumière et je demande aux gars de changer un élément de vêtement. Noël n’a jamais bougé. Comme avec tout groupe, c’est difficile d’isoler certains membres. J’avais comme plan d’entraîner les deux frères dans un ascenseur, en prétextant que c’était trop petit pour y faire entrer les autres musiciens. J’ai réussi à les placer face à face, mais puisque ce sont deux personnes qui ne s’aiment pas, on sent dans ma photo un certain malaise. Je leur ai demandé : “Pouvez-vous vous regarder dans les yeux ?” et ils se sont comme figés dans leur position en me répondant : “Non, on ne peut pas faire ça.” J’ai compris que le shooting était fini. »

Il y a trop d’images, écrivait en 2011 Bernard Émond, une situation ne s’étant pas précisément améliorée depuis, alors que l’effet cumulé de la télé, de la publicité, d’Instagram, de Facebook et de Twitter semble de plus en plus anesthésier notre regard. Et si la contemplation de portraits reproduits en grands formats parvenait à purger l’oeil des aspérités que cette exposition quotidienne à un maelström de photos y dépose ? demande John Londoño.

« Quand tu as devant toi une photo de 40 par 60 pouces, que ta main est aussi grande que l’oeil du sujet, il y a quelque chose qui te force à te poser un instant, à ne pas tout de suite passer à la prochaine image, conclut-il. Et ça, c’est précieux. »