L'humoriste et acteur Jerry Lewis est décédé à l'âge de 91 ans

L’humoriste et acteur américain Jerry Lewis, aussi à l’aise sur scène que devant ou derrière la caméra, est décédé dimanche à l’âge de 91 ans, a annoncé son agent.

Washington —



Artiste complet, inlassable créateur de gags au comique essentiellement visuel, Jerry Lewis est décédé à son domicile de Las Vegas, précise le magazine américain Variety.



Né Joseph Levitch à Newark (New Jersey, est), le 16 mars 1926, dans une famille juive d’origine russe, cet homme au visage poupin semblait avoir conservé toute son enfance au fond de son regard étonné.



« On n’est pas sérieux lorsqu’on a perpétuellement neuf ans », affirmait celui que ses parents, tous deux artistes de music hall, appelaient « Monsieur Néon ».



Fausses dents, faux nez, de haute taille, il jonglait avec les infirmités. Son art du dédoublement trouva son apogée dans The Nutty Professor (Docteur Jerry et Mister Love).



Acteur dans plus de 60 films, Jerry Lewis fut aussi producteur et metteur en scène.

Sa rencontre avec le chanteur Dean Martin, en 1946, fut déterminante. Après leur participation au fameux Ed Sullivan Show (1948), ils furent engagés par la Paramount et, dès leur premier film, My friend Irma (Ma bonne amie Irma), ils séduisirent un large public.



Dix ans plus tard, ils décidèrent de faire carrière en solo.



Jerry Lewis devient le principal interprète de films souvent dirigés par Frank Tashlin, comme The Geisha Boy (Le kid en kimono) et Cinderfella (Cendrillon aux grands pieds).



Devenu professeur de cinéma à l’université de Californie du Sud, il réalisa Which Way To The Front (Ya, Ya, mon général), hommage à Chaplin et nouvelle variation sur le thème favori du double.



Après dix ans d’absence au cinéma, « l’idiot burlesque » retrouva son public dans Hardly working (Au boulot Jerry) avant que Martin Scorsese, en 1983, et Emir Kusturica, en 1991, lui offrent un rôle dramatique, respectivement dans The King of Comedy (La valse des pantins) et Arizona Dream.



Parallèlement à ses activités artistiques, Jerry Lewis, père de sept enfants, s’occupait activement des handicapés physiques et mentaux. Son engagement constant dans la lutte contre la dystrophie musculaire, avec l’animation, depuis 1966, d’un téléthon pour les myopathes, lui valut une nomination au prix Nobel de la paix.