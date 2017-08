Quand la baladodiffusion crée son festival

Lentement mais sûrement, la baladodiffusion prend racine dans les oreilles des Québécois. À preuve, Montréal verra s’ébranler dès ce vendredi Résonance, un premier festival de balado organisé par l’organisme sans but lucratif Magnéto, versé dans la création sonore.

À première vue, un événement public autour de la baladodiffusion peut sembler paradoxal. L’écoute d’une émission, d’une production sonore, est au fond un exercice bien solitaire, que l’on fait à la maison ou en se promenant, un casque d’écoute sur les oreilles. Pourquoi se regrouper le temps d’un long week-end ?

« L’idée de rassembler la communauté, de se reconnaître, de se voir, de se fréquenter, ça nous intéresse, raconte au Devoir Marie-Laurence Rancourt, de Magnéto. Plus largement, le but est de faire atterrir cette idée de création radio dans l’espace public pour susciter un éveil, pour que les gens en écoutent, en consomment, qu’il y ait une économie de la création radio. »

Le visage de la baladodiffusion est pluriel. Plusieurs contenus sont davantage basés sur des entrevues, des tables rondes ou du contenu de nature humoristique. Magnéto et son festival Résonance se concentrent sur des balados plus étoffés, réalisés, voire artistiques. Zoé Gagnon-Paquin parle d’une radio plus exigeante, à contresens de l’époque. « Il s’agit de redonner son sens de mission sociale à la radio finalement. »

Concrètement, Résonance propose jusqu’à dimanche des séances d’écoute, des tables rondes, une conférence — avec Alexandre Plank de France Culture — et plusieurs formations.

En ouvrant la billetterie, Marie-Laurence Rancourt et Zoé Gagnon-Paquin s’imaginaient que la plupart des festivaliers opteraient pour un laissez-passer général, sans plus. « Mais c’est le contraire, se surprend Mme Gagnon-Paquin. Au début, trois personnes sur quatre achetaient aussi un billet pour une formation. On ne s’attendait pas à ce que les gens veuillent payer presque trois fois le prix d’entrée pour pouvoir apprendre à faire [des balados]. Il y a un intérêt énorme, de la part de beaucoup de gens. »

Now Hear This, pour les auditeurs

Nos voisins américains auront eux aussi un festival de balado très bientôt. Du 8 au 10 septembre, l’événement Now Hear This tiendra sa deuxième édition à New York.

Le festival prend toutefois un autre visage que celui de Résonance, car on pourra surtout assister à l’enregistrement en direct de 25 baladodiffusions populaires aux États-Unis, dont Comedy Bang ! Bang !, Planet Money, Criminal et Lovett or Leave It.

« C’est très orienté vers les adeptes, explique au Devoir Lex Friedman, lui-même créateur de balados et chef des ventes chez Midroll, qui organise Now Hear This. Il n’y a pas de conférences, le but est de pouvoir assister à ses émissions préférées. »

C’est tout ? C’est beaucoup, réplique Friedman. « Avec la télé, on laissait entrer les vedettes dans nos salons. Avec la baladodiffusion, ils entrent directement dans nos cerveaux. Il y a un réel attrait pour les hôtes [des émissions]. Il y a une relation forte, même si c’est un peu unidirectionnel. Alors, de pouvoir rencontrer ces gens en personne, c’est une occasion unique pour beaucoup de gens. »

Pour la première édition de Now Hear This, quelque 1200 auditeurs s’étaient déplacés, cette fois-là à Anaheim. Lex Friedman en espère environ 2000 cette année.

La programmation est variée, et construite un peu à l’image d’un festival de musique comme Osheaga. Il y a des incontournables, des blocs d’émissions qui se ressemblent, et il faut nécessairement faire des choix.

Une forme d’art

Mis à part l’aspect « diffusion en direct » de Now Hear This, il peut y avoir des similitudes avec le contenu mis en lumière par le festival montréalais Résonance. Lex Friedman assure que certains balados sont très travaillés, enrobés, réalisés.

« Je crois que la baladodiffusion est une forme d’art, dit-il. Au début des balados, il y a, quoi, six ans, les seuls formats étaient les chat shows, où deux ou trois personnes se parlaient entre elles. Et on a vu poindre au fil des ans des créateurs qui ont poussé cette industrie vers l’avant, il y a des émissions plus travaillées, avec du montage, de la création. »

Il évoque à titre d’exemple le balado S-Town, réalisé par l’équipe de l’émission This American Life. « Les gens de la radio savent depuis longtemps que l’audio est un format puissant pour le récit. Et la baladodiffusion monte la barre depuis quelque temps. »

Les mots de Lex Friedman font écho aux propos des organisatrices de Résonance. La baladodiffusion tend à se professionnaliser, et les auditeurs deviennent de plus en plus exigeants.

« Il y a des choses qu’on peut seulement faire quand on a beaucoup de temps, quand on peut passer des heures dans l’atelier de quelqu’un, sans stress, croit Zoé Gagnon-Paquin. Ça permet d’aller plus profondément dans les rencontres, d’être à l’écoute des gens. »

Mme Gagnon-Paquin fait le parallèle avec Netflix, par exemple, dont la formule et la qualité des productions ont transformé les attentes des consommateurs. « La télé sur demande va rester. La radio sur demande, la baladodiffusion, ça ne peut que grandir. » Et organiser un festival peut aider cette croissance.

Résonance À L’Esplanade Loft Project, du 18 au 20 août. À partir de 20 $. www.festivalresonance.com