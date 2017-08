Sophie-Andrée Blondin remplace Yanick Villedieu

C’est l’animatrice Sophie-Andrée Blondin qui remplacera Yanick Villedieu à la barre du magazine de culture scientifique de la radio de Radio-Canada, a annoncé la société d’État jeudi.

M. Villedieu a pris sa retraite cet été après quelque 40 ans de métier, dont 35 ans à la radio à la barre d’Aujourd’hui la science, devenue Les années lumière. Sophie-Andrée Blondin a été journaliste scientifique pendant sept ans à cette dernière émission.

« Je relève avec enthousiasme ce nouveau défi, a dit Mme Blondin par voie de communiqué. Je compte poursuivre la tradition d’excellence de Yanick Villedieu, qui m’a ouvert les portes du journalisme scientifique, et de l’équipe chevronnée que je retrouve avec grand plaisir. J’ai hâte qu’ensemble nous mettions notre expérience et notre créativité au service d’un rendez-vous crédible et renouvelé autour de la science ».

Radio-Canada dit que cette nouvelle formule sera dédiée « à l’exploration de l’évolution et de l’impact des sciences sur nos vies ».