CRTC: le secteur de l’audiovisuel est satisfait

Le secteur de l’audiovisuel se réjouit de la décision d’Ottawa de forcer le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à refaire ses devoirs. La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, a annoncé lundi qu’elle demandait au CRTC de réviser ses récentes décisions concernant le renouvellement de licences des groupes de télévision du pays. Le secteur concerné au Québec déplorait le retrait des obligations de dépenses pour la production de certaines émissions originales. « Nous ne pouvons que féliciter le leadership dont a fait preuve le gouvernement Trudeau dans ce dossier et espérer que le nouveau président du CRTC tiendra compte de la volonté politique clairement exprimée et traite avec ouverture cette demande de révision », dit le communiqué diffusé mardi par un regroupement comptant la SARTEC, l’ARRQ, l’AQTIS, l’UDA et l’AQPM.