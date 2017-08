Le Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée s’envole en fumée

Les flammes ont emporté une grande partie de la salle de spectacle et du café attenant, tous deux faits en grande partie de bois.

Le Théâtre de la Vieille Forge, le coeur battant du Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie, a été ravagé par un incendie qui s’est déclaré aux aurores mardi matin.

« Le bâtiment est une perte totale », a raconté au Devoir Alan Côté, le patron du Festival en chanson de Petite-Vallée.

C’est la personne s’occupant du ménage de l’établissement culturel qui a observé de la fumée à son arrivée sur les lieux, vers 5 h du matin. Les flammes ont emporté une grande partie de la salle de spectacle et du café attenant, tous deux faits en grande partie de bois.

Les bâtiments ont été construits en différentes sections à partir de 1983 sur les lieux où le grand-père forgeron de M. Côté avait son atelier. Le Théâtre de la Vieille Forge date de 2001. Les bâtiments ne sont pas considérés comme patrimoniaux.

L’endroit était vide au moment de l’incendie et personne n’a été blessé. Une fête pour les bénévoles qui donnent de leur temps à cette institution culturelle gaspésienne avait eu lieu lundi soir, se terminant autour de 2h du matin. «Il y a toujours quelqu'un qui fait le tour avant de partir pour barrer et s'assurer qu'il n’y ait personne», a raconté Alan Côté.

La cause du feu restait inconnue, a affirmé la Sûreté du Québec. Ce sont les services de pompiers des villes voisines de Grande-Vallée et de Cloridorme qui sont intervenus.

Photo: Evelyne Desaulniers

« Par contre, le meilleur pompier ce matin, c’était le vent du sud qui soufflait vers la mer », explique Alan Côté. Le Théâtre de la Vieille Forge est entouré d’une auberge — la Maison Lebreux — et de petites maisons qu’il est possible de louer. Les gens présents ont été évacués en matinée pour des raisons de sécurité.

Résilient, Alan Côté planifiait déjà la suite, pour que le festival puisse se tenir l’année prochaine. «C’est ma fête demain, je vais avoir 56 ans, dit le patron aussi chanteur. Si j’étais le seul capitaine à bord, j’aurais pas le discours que j’ai là. Je te dirais que ç’a été 35 années extraordinaires de ma vie, et que j’ai donné. Mais j’ai Marc-Antoine, j’ai Émilie, Caroline, j'ai plein de jeunes dans mon équipe qui veulent que ça vive, que ça continue, je n’ai pas le droit de les laisser tomber.»

Le concert du slameur Ivy prévu mardi soir et celui de Michel Rivard de mercredi ont été déplacés au Camp en chanson, un autre bâtiment plus modeste un peu plus loin dans Petite-Vallée. «On est en train de se revirer de bord. Il y a un camion de matériel de son qui s'en vient de Sainte-Anne-des-Monts, il y a une solidarité extraordinaire.»

Le ministre de la Culture, Luc Fortin, a rejoint Alan Côté pour «lui souligner que l’expertise du ministère était à sa disposition», selon son bureau, et que le ministère ferait «tout ce qui est possible pour l’aider à court terme».