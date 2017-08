Consultation sur le droit d’auteur

La Commission du droit d’auteur du Canada et le gouvernement fédéral lancent une consultation sur la réforme du droit d’auteur au pays. Cette consultation se tiendra du 9 août au 29 septembre, et pour lancer la discussion le gouvernement présente 13 options de réforme législative et réglementaire que tous les intéressés peuvent commenter (on s’informe à consultationscda@canada.ca). Les ministres Mélanie Joly et Navdeep Bains font valoir que des améliorations doivent être apportées pour réduire les frais juridiques du système et faire en sorte que les créateurs et les utilisateurs touchent plus d’argent.