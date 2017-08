Décès de la journaliste et auteure Elaine A. Zimbel

La journaliste, psychothérapeute et auteure d’origine américaine Elaine Sernovitz Zimbel est décédée à Montréal le 3 août des suites du cancer. Née à Milwaukee en 1929, coauteure du Livre des lecteurs (Éditions du Passage, 2011) avec George Zimbel, auteure de Bullet to the Heart, One to the Brain. A Psychodrama Played on the Page (autoédité chez iUniverse, 2005), auparavant journaliste et auteure pigiste à l’écrit, à la radio et à la télévision (dont CBC à Charlottetown), Mme Zimbel était l’épouse depuis 1955 du célèbre photographe George Zimbel. Le couple habitait Montréal depuis la fin des années 1980.