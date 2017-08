Osheaga se fera sans Solange

Photo: Amy Harris Associated Press

Dur coup pour le festival Osheaga qui, outre un ciel boudeur chargé d’électricité, a dû composer avec une annulation inopinée au lever de rideau vendredi. Et pas la moindre. Tête d’affiche de cette édition déjà chiche en gros noms, l’Américaine Solange, petite soeur de Beyoncé, a en effet fait laconiquement savoir qu’il lui était impossible d’honorer ses engagements à Montréal, priant son public d’accepter ses « excuses les plus sincères ». Des « problèmes logistiques imprévus » hors du contrôle de la chanteuse pop et du festival ont été évoqués. C’est le rappeur Lil Uzi Vert qui prendra le relais.