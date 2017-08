Plus de numérique dans les salles de spectacle

Les salles de spectacle ont besoin d’une mise à niveau, certaines plus cruellement que d’autres. Québec comme Montréal en sont bien conscients et conjuguent leurs efforts afin de leur donner un coup de pouce. Le comité exécutif de la Ville de Montréal a ainsi adopté, lors de sa séance ordinaire hebdomadaire de mercredi, un règlement qui permet la mise en oeuvre d’un programme prévoyant un budget non récurrent de 1,475 million de dollars pour doter les salles de spectacle montréalaises d’équipements numériques. Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal, conclue entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. « Cette aide […] améliorera la qualité de la diffusion pour une expérience culturelle optimale », a souligné le ministre de la Culture, Luc Fortin. Le règlement est soumis au conseil municipal, qui se prononcera sur le dossier lors de sa prochaine séance ordinaire.