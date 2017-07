Front uni pour Datsit Studios et Sphère Média Plus

Photo: iStock

Ça bouge sur le front de la production télévisuelle. Sphère Média Plus (L’imposteur, Mémoires vives, Trop) et Datsit Studios (Belle et Bum, Génial !, Les aventures du Pharmachien) ont annoncé lundi avoir regroupé leurs destinées pour se lancer dans une nouvelle aventure sous le nom de Divertissements Trending inc. Les deux compagnies qui oeuvrent dans la création, l’adaptation et la production de contenus télévisuels avaient des offres complémentaires tout en partageant des valeurs similaires, a expliqué Bruno Dubé, qui agira à titre de président et chef de la direction de Divertissements Trending. Jocelyn Deschênes en sera le président exécutif.