Le directeur général du Festival d’été de Québec quitte ses fonctions

Daniel Gélinas a confirmé mercredi qu’il quittait la direction du Festival d’été de Québec. Il avait été nommé à la tête de l’organisme en 2002.

« Je vais quitter l’organisation », a déclaré M. Gélinas lors d’une conférence de presse dans les bureaux du FEQ mercredi après-midi.

« Je ne pouvais pas partir dans de meilleures conditions », a-t-il dit en évoquant les succès récents du Festival et sa notoriété. « La marque du Festival est plus forte que moi. »

M. Gélinas a expliqué qu’il avait convenu de ce départ avec le conseil d’administration, il y a quelques années déjà. « On avait convenu que je quitterais après le 50e », a-t-il dit.

Il a aussi fait savoir qu’il souhaitait surtout « prendre une pause » et qu’il n’avait pas de plan. Chose certaine, la politique n’est pas une option. « Non. [...] Ce sont des opportunités qui m’ont été offertes, mais ça a toujours été non. »

L’heure est décidément aux départs à la tête du Festival d’été puisqu’un autre pilier de l’organisation, la directrice des communications Luci Tremblay, a elle aussi annoncé récemment qu’elle quittait l’organisation pour devenir déléguée générale du Québec à Tokyo.

Le président du conseil d’administration, Alain-Jacques Simard, a parlé d’un « tournant de page important dans l’histoire du FEQ ».

Le maire de Québec, Régis Labeaume, doit réagir à l'annonce vers 15 h 30.

D’autres détails suivront.