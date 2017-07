Le groupe Juste pour rire s’associe à un promoteur australien

Le groupe Juste pour rire a conclu une entente avec un promoteur australien, une stratégie qui offrira notamment aux spectacles et aux artistes d’ici une très grande scène à l’autre bout du monde.

Le président-fondateur du festival d’humour québécois Juste pour rire, Gilbert Rozon, a annoncé cette association mardi matin à Montréal, alors que l’événement bat son plein dans la métropole.

Avec son nouveau partenaire, la société australienne Strut & Fret Production House, le groupe Juste pour rire veut créer un circuit international de festivals.

M. Rozon entrevoit un circuit de divertissement qui serait occupé 12 mois par année par des festivals, des tournées, des spectacles hors festival et des productions télévisuelles. Il vise entre autres l’Europe et les États-Unis, « une priorité absolue », dit-il au sujet du voisin du sud.

L’entente conclue permettra aux artistes et aux spectacles d’ici d’aller se produire en Australie et à ceux de ce pays de venir au Québec, notamment pour participer au Festival Juste pour rire.

M. Rozon a dit qu’il s’agira d’un échange de talents et de créateurs. « On va créer plus de contenu qui pourra voyager à l’international », notamment par des « spectacles non verbaux qui nous permettent de débarquer dans des pays ».

Strut & Fret produit aussi un festival, le plus grand de l’Australie, The Garden of Unearthly Delights, à Adélaïde, qui a attiré 800 000 spectateurs lors de sa plus récente édition.

« On joint nos forces, a déclaré Scott Maidment, président fondateur et directeur artistique de Strut & Fret. Cette union va être un échange d’artistes entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud et permettra un partage culturel et de divertissement », a-t-il ajouté.

Grandir pour ne pas s’ennuyer

Les deux entreprises collaborent déjà sur bon nombre de projets ici comme à l’étranger — notamment le Festival Kermezzoo à Bruxelles —, mais cette association permettra de multiplier les possibilités.

Le spectacle Limbo, décrit comme un « cabaret burlesque avec orchestre », une production de Strut & Fret, est actuellement à l’affiche au casino de Montréal.

Il faut sortir de notre marché, a lancé M. Rozon en point de presse.

« Si on ne grandit pas, on va s’ennuyer. Mais c’est aussi se donner les moyens de faire mieux », a-t-il dit au sujet de l’association avec Strut & Fret.

La mise en commun des catalogues de spectacles favorisera le déploiement des activités du côté événementiel, mais aussi pour la distribution de contenu pour la télévision et le Web, a-t-on fait valoir.

Le Festival Juste pour rire célèbre son 35e anniversaire cette année. Il attire près de deux millions de festivaliers annuellement, selon les organisateurs.