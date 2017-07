Corto Maltese fête ses 50 ans avec une nouvelle aventure en Afrique

Photo: Télé-Québec

Madrid — Corto Maltese, l’un des plus célèbres aventuriers de la bande dessinée, fête ses 50 ans avec une nouvelle aventure en Afrique équatoriale, signée par les auteurs espagnols Juan Díaz Canales et Rubén Pellejero. Prévu pour septembre, l’album Equatoria arrive deux ans après Sous le soleil de minuit, avec lequel les deux vétérans de la bédé espagnole ont redonné vie au globe-trotter et capitaine de marine marchande né sous la plume du dessinateur italien Hugo Pratt en 1967. Le personnage est d’abord devenu célèbre en France par l’intermédiaire de la mythique revue Pif Gadget, avant de connaître la gloire dans le monde entier. Après un hiatus de deux décennies, dû à la mort d’Hugo Pratt en 1995, la réapparition de Corto Maltese en 2015 fut un tel succès en librairie que la vie du marin s’annonce désormais longue : les éditeurs promettent déjà d’autres albums dans le futur. La nouvelle aventure de Corto, séduisant marin connu pour sa casquette, ses rouflaquettes et son regard perçant, se déroule en 1911, essentiellement en Afrique centrale, mais aussi dans les ports de Venise, d’Alexandrie ou de Zanzibar.