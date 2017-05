Le Panthéon pour Beau Dommage et Stéphane Venne

Photo: Jacques Grenier Le Devoir

La cérémonie d’intronisation du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC) revient après une pause de cinq ans. Juste à temps pour saluer le travail de Beau Dommage, de Bruce Cockburn, de Neil Young et de Stéphane Venne. « Ces artistes sont l’exemple parfait de la profondeur et de l’héritage incroyable du talent musical dont regorge notre pays », a souligné le président du PACC, Stan Meissner, mardi. « Pendant près d’un siècle, de Madame Bolduc à Louis-Jean Cormier, des milliers d’artistes ont chanté et chantent encore, jour après jour, en français, la véritable âme de notre peuple, a déclaré Beau Dommage, qui s’est dit fier d’être un des maillons de cette chaîne. Pour nous, cet honneur représente la souriante ténacité de la chanson québécoise. » La cérémonie aura lieu le 23 septembre au Massey Hall de Toronto. Elle sera rediffusée par CBC Music en collaboration avec Radio-Canada.