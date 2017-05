Gala Artis: Et de 10 pour Guylaine Tremblay

La comédienne Guylaine Tremblay a été sacrée Personnalité de l’année pour la dixième fois lors du 32e Gala Artis qui a eu lieu dimanche soir au Théâtre Denise-Pelletier.

Pour une cinquième année consécutive, elle remporte ce prix décerné par le public. Le personnage de Marie Lamontagne qu’elle joue dans le téléroman Unité 9 lui a aussi valu la statuette du Rôle féminin dans une série dramatique annuelle pour une deuxième année de suite.

Chez les hommes, Éric Salvail prend la relève de Martin Matte à titre de Personnalité masculine de l’année. Le nouveau favori du public se voit toutefois détrôné par Charles Lafortune à titre d’Animateur d’émissions de variétés ou de divertissement, mais il conserve le titre d’Animateur de magazines culturels et talk-show grâce à son émission En mode Salvail, diffusée à V.

Du pareil au même

Dans les autres catégories d’animation, les lauréats sont tous les mêmes que l’an dernier. Ainsi, Pierre Bruneau remporte le titre d’Animateur de bulletins de nouvelles et Denis Lévesque celui d’Animateur d’émissions d’affaires publiques, pour Denis Lévesque et Le Québec parle.

Gino Chouinard remporte à nouveau la statuette de l’Animateur d’émissions de services pour Salut Bonjour tandis que Dave Morissette demeure le favori du public du côté des émissions de sport.

L’animateur de la cérémonie, Guy Jodoin, s’est lui aussi vu décerner pour une deuxième année consécutive le trophée de l’Animateur d’émissions de jeux pour Le Tricheur.

Du côté jeunesse, Sarah-Jeanne Labrosse reste l’artiste préférée des jeunes, notamment grâce à ses rôles dans L’appart du 5e et dans Le chalet.

Du nouveau chez les acteurs

Chez les comédiens, le couple que forme Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin dans la vraie vie et à la télé dans Boomerang a valu aux deux acteurs les prix Rôle masculin et Rôle féminin dans une comédie.

Marc-André Grondin, qui en était à sa première nomination au Gala Artis, a remporté un prix d’interprétation dans une émission dramatique saisonnière pour L’imposteur. Chez les femmes, ce trophée a été remis à Maude Guérin, pour son rôle dans la série Feux.

Enfin, Guy Nadon est reparti pour une deuxième année consécutive avec la statuette du Rôle masculin dans une série dramatique annuelle pour son rôle dans O'.

Le Gala Artis, diffusé à TVA, récompense les vedettes de la télévision québécoise. Les gagnants sont déterminés par un sondage mené auprès de 400 membres du public.