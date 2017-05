La Maison Théâtre dévoile sa 34e saison

« Nous vous avons concocté une programmation lumineuse, composée d’univers pleins de sens qui transporteront les jeunes spectateurs à l’intérieur d’eux-mêmes », a promis Alain Grégoire, président-directeur général de la Maison Théâtre, mercredi midi lors du dévoilement de la saison 2017-2018. Comportant 15 spectacles, cette 34e saison propose d’initier les tout-petits au théâtre, notamment grâce à la pièce destinée aux 18 mois à 4 ans, Les choses berçantes de Véronique Côté, et à celle conçue pour les 2 à 5 ans, Ça ! de Louis-Dominique Lavigne et Étienne Lepage. Parmi les spectacles s’adressant aux adolescents, mentionnons EMMAC Terre marine d’Emmanuelle Calvé, d’après un conte inuit, narré par Richard Desjardins et bercé par la musique de Jorane. Afin de célébrer les Fêtes en beauté, la Maison Théâtre présentera la nouvelle création de Jasmine Dubé, Ma petite boule d’amour, pour les 3 à 6 ans. maisontheatre.com.