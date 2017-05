DHX Media achète l’univers de Snoopy pour 345 millions $US

Halifax — La firme néo-écossaise DHX Media a annoncé mercredi l’acquisition de Snoopy et de tout l’univers de Charlie Brown pour 345 millions $US. DHX Media a dit qu’elle ajoutera les marques Peanuts et Strawberry Shortcake à ses autres propriétés, qui incluent les Teletubbies, Inspector Gadget, Degrassi et d’autres émissions destinées aux enfants et aux jeunes. La transaction a été approuvée par la veuve de Charles Schulz, Jean, dont la famille détiendra toujours une participation de 20 % dans Peanuts. La transaction a aussi été approuvée par les conseils d’administration de DHX Media et d’Iconix Brand Group, lequel détenait 80 % de la marque Peanuts et 100 % de la marque Strawberry Shortcake. Charlie Brown, Snoopy et leurs amis rejoindront DHX Media une fois différentes autorisations obtenues et le financement achevé.