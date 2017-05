Le prix Iris Hommage décerné à la productrice Lyse Lafontaine

Comme annoncé mercredi par Québec Cinéma, l’honneur de recevoir le premier prix Iris Hommage revient à la productrice Lyse Lafontaine. Active dans le milieu cinématographique depuis plus de 30 ans, cette diplômée en linguistique et littérature de l’Université de Montréal possède une feuille de route considérable sur laquelle se retrouvent des films de Denys Arcand (Le déclin de l’empire américain et Jésus de Montréal), de Léa Pool (Maman est chez le coiffeur, La dernière fugue et La passion d’Augustine) et de Xavier Dolan (Laurence Anyways, Tom à la ferme, Mommy et The Death and Life of John F. Donovan). Mme Lafontaine recevra son prix lors du premier Gala des artisans le jeudi 1er juin, à 19 h 30, à ICI Artv et à radio-canada.ca/galaquebeccinema. La productrice remettra également l’Iris de la meilleure réalisation au Gala Québec Cinéma le dimanche 4 juin, à 20 h, à TV5 Monde.