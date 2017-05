Des honneurs pour le journaliste Dominic Tardif

Photo: Anthony Simoneau Dubuc

Notre collaborateur Dominic Tardif a vu sa plume hardie et son esprit vif récompensés au gala de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) jeudi dernier. Il a reçu le Grand Prix dans la catégorie journalisme culturel à l’écrit. Son papier primé, « S’il suffisait d’aimer Céline », avait fait la une du cahier Livres du Devoir en mai 2016, creusant brillamment la question du kitsch dans un grand-angle éclairé par la lecture d’un essai de Carl Wilson, Let’s Talk about Love. Pourquoi les autres ont-ils si mauvais goût. Pierre Tremblay (pour Ricochet), Ralph Elawani (pour Nouveau projet), Nathalie Kinnard (pour Québec Sciences), Catherine Girouard et Fabrice Gaëtan (pour Caribou) ainsi que Nancy Caouette (pour L’actualité) ont aussi vu la qualité de leur travail reconnue.